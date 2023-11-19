Полтавчанка 21 рік живе на безлюдному острові посеред Дніпра

Жінка мешкає без світла, опалення і водопостачання

Полтавчанка Лариса Ребриста 21 рік живе на безлюдному острові Вишняки – у місці, де Ворскла впадає в Дніпро. Острів оточують води Кам’янського водосховища – однієї із шести великих штучних водойм у каскаді Дніпра. Про це розповідає «Полтавська Хвиля».

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Жінка мешкає без світла, опалення і водопостачання понад 20 років.

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Ларисі Ребристій – 66, на острів вона переїхала 2002 року разом із чоловіком Володимиром, якому запропонували працювати тут єгерем.

Проте через чотири роки (2006 року) чоловік помер від раку. А Лариса так і продовжила жити на острові – їй не було куди повертатися. Їхній із чоловіком будинок у селі Ревущине на Полтавщині на той час встигли розтягти «добрі люди», яких вони пустила жити.

Жити самотою серед густого лісу і води Лариса не боїться. Щоб вижити на острові, жінка тримає маленьке господарство – кози, кури та качки. Охороняти хазяйство від диких тварин допомагають собаки.

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Коло хати є невеличкий город – там ростуть помідори, полуниця та кілька фруктових дерев.

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Найважче взимку. Коли лід сковує затоку – база до весни залишається відрізаною від «великої землі». Пані Лариса завжди ретельно готується до цього сезону: закуповує борошно, цукор та олію.

Проте через понад 20 років життя на острові жінці загрожує виселення. Як розповіла Лариса, товариство мисливців хоче виселити її Ларису, бо вона не має прав на будинок, в якому їй колись дозволили жити. Однак йти пенсіонерці нікуди.

Нагадаємо, низка населених пунктів на тимчасово окупованому лівому березі Херсонської області через війну стали повністю безлюдними.