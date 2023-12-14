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Санду пояснила, за яких умов готова співпрацювати з РФ, навіть на чолі з Путіним

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Санду пояснила, за яких умов готова співпрацювати з РФ, навіть на чолі з Путіним
За словами Санду, Росії необхідно змінити своє ставлення до Молдови та її громадян
фото з відкритих джерел

«Ми підтримуємо дружні відносини і співпрацюємо з усіма країнами, які поважають інтереси наших громадян»

Молдова і Росія можуть поліпшити свої взаємини, навіть якщо при владі в Кремлі буде диктатор Володимир Путін. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, повідомляє NewsMaker.

За словами Санду, Росії необхідно змінити своє ставлення до Молдови та її громадян.

«Ми підтримуємо дружні відносини і співпрацюємо з усіма країнами, які поважають інтереси наших громадян. Це для нас відправна точка й основний принцип зовнішньої політики. Усі країни, які поважають інтереси нашої країни, які поважають громадян Молдови, – це дружні країни, це наші партнери», – сказала вона.

Однак Санду уточнила, що РФ шантажує країну, кожні два дні погрожує їй і утримує на території Молдови свої війська. Тому в такій ситуації говорити про дружні відносини не доводиться.

«Коли Росія змінить своє ставлення до Молдови та її громадян, нам буде легше відновити ці відносини», – сказала президент Молдови.

Водночас журналісти запитали в неї про майбутнє відносин Молдови та Росії навіть у разі, якщо Путін переможе на президентських виборах у 2024 році. Санду допускає зміну відносин і за таких умов теж.

Зазначимо, що місцеві вибори в Молдові пройшли 5 листопада. Більшість депутатських місць у місцевих радах здобула панівна проєвропейська партія «Дія та солідарність». До відома, партію «Шанс», афілійовану з проросійським політиком Іланом Шором, було виключено із загальних місцевих виборів у Молдові.

Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду позбавила громадянства лідера проросійської Партії регіонів і Конгресу молдавських діаспор у Росії Олександра Калініна.

До слова, нещодавно влада Молдови презентувала проєкт Стратегії національної безпеки країни. У ньому Кишинів уперше визнає Росію джерелом загрози.

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Теги: Молдова путін Майя Санду росія

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