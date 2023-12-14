Санду пояснила, за яких умов готова співпрацювати з РФ, навіть на чолі з Путіним

За словами Санду, Росії необхідно змінити своє ставлення до Молдови та її громадян

«Ми підтримуємо дружні відносини і співпрацюємо з усіма країнами, які поважають інтереси наших громадян»

Молдова і Росія можуть поліпшити свої взаємини, навіть якщо при владі в Кремлі буде диктатор Володимир Путін. Про це заявила президентка Молдови Майя Санду, повідомляє NewsMaker.

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За словами Санду, Росії необхідно змінити своє ставлення до Молдови та її громадян.

«Ми підтримуємо дружні відносини і співпрацюємо з усіма країнами, які поважають інтереси наших громадян. Це для нас відправна точка й основний принцип зовнішньої політики. Усі країни, які поважають інтереси нашої країни, які поважають громадян Молдови, – це дружні країни, це наші партнери», – сказала вона.

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Однак Санду уточнила, що РФ шантажує країну, кожні два дні погрожує їй і утримує на території Молдови свої війська. Тому в такій ситуації говорити про дружні відносини не доводиться.

«Коли Росія змінить своє ставлення до Молдови та її громадян, нам буде легше відновити ці відносини», – сказала президент Молдови.

Водночас журналісти запитали в неї про майбутнє відносин Молдови та Росії навіть у разі, якщо Путін переможе на президентських виборах у 2024 році. Санду допускає зміну відносин і за таких умов теж.

Зазначимо, що місцеві вибори в Молдові пройшли 5 листопада. Більшість депутатських місць у місцевих радах здобула панівна проєвропейська партія «Дія та солідарність». До відома, партію «Шанс», афілійовану з проросійським політиком Іланом Шором, було виключено із загальних місцевих виборів у Молдові.

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Нагадаємо, президентка Молдови Майя Санду позбавила громадянства лідера проросійської Партії регіонів і Конгресу молдавських діаспор у Росії Олександра Калініна.

До слова, нещодавно влада Молдови презентувала проєкт Стратегії національної безпеки країни. У ньому Кишинів уперше визнає Росію джерелом загрози.