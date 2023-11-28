На Львівщині сварка через російську мову завершилася стріляниною: суд виніс вирок

У відповідь на зауваження чоловік дістав пістолет та двічі вистрілив

На Львівщині чоловік двічі вистрілив зі стартового пістолета у голову іншому чоловіку через зауваження щодо російської мови. Суд призначив зловмиснику покарання у вигляді трьох років позбавлення волі, про що йдеться у вироку № 115135088 Червоноградського міського суду Львівської області від 23 листопада.

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У матеріалах справи йдеться, що випадок трапився у приміщенні кафе у Червонограді, де 34-річний уродженець Ялти перебував у нетверезому стані та двічі вистрілив у напрямку іншого відвідувача зі стартового пістолета. На місце події викликали поліцію, яка порушила кримінальну справу за фактом хуліганства.

Обвинувачений у суді розповів, що прийшов до кафе зі знайомим, щоб випити. За його словами, інший відвідувач кафе в образливій формі почав обурюватись тим, що він говорив російською мовою. Після цього зловмисник заявив, що дістав стартовий пістолет, націлився на чоловіка та вимагав вибачення, а також додав, що не пам’ятає, чи натискав на курок.

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Потерпілий у суді розповів, що зловмисник зі своїм знайомим прийшли до кафе, коли воно уже завершувало роботу, чоловіки грубо розмовляли з офіціантками російською та вимагали прийняти у них замовлення. Чоловік зробив їм зауваження, на що обвинувачений запропонував вийти, дістав пістолет та двічі вистрелив.

Один постріл він зробив біля голови потерпілого та потім вдарив його руків'ям пістолета по голові. Потерпілий прийшов до тями, коли на місце уже приїхала поліція, після чого його доставили до лікарні з раною вуха та забійними ранами голови.

Справу розглянула суддя Юлія Дем’яновська – вона дослідила усі матеріали справи та визнала обвинуваченого винним у хуліганстві та призначила йому три роки ув’язнення. На вирок суду може бути подана апеляція протягом 30 днів.

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