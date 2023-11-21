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Окупанти обстріляли Нікополь: є поранені

Діана Гасюк
glavcom.ua
Окупанти обстріляли Нікополь: є поранені
фото: Telegram/Дніпропетровська ОДА

З осколковими пораненнями госпіталізовані двоє чоловіків

Увечері 21 листопада російські терористи обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

«З осколковими пораненнями вони госпіталізовані. Один з потерпілих – у важкому стані. Понівечені будинки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 20 листопада, російські загарбники обстріляли Нікополь. Загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення. 

Також від вечора 6 листопада до ранку 7 листопада російські терористи тричі вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії. Окупанти вдарили по храму на Дніпропетровщині

Раніше повідомлялося, що 21 листопада, російські загарбники обстріляли з КАБів Берислав Херсонської області, в результаті чого загинув 65-річний чоловік. 

Нагадаємо, триває 636-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.

Теги: окупанти Telegram жінка чоловік ворог поранення

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