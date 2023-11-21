Окупанти обстріляли Нікополь: є поранені

З осколковими пораненнями госпіталізовані двоє чоловіків

Увечері 21 листопада російські терористи обстріляли Нікополь на Дніпропетровщині. Унаслідок обстрілу постраждали двоє чоловіків. Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

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«З осколковими пораненнями вони госпіталізовані. Один з потерпілих – у важкому стані. Понівечені будинки», – йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, 20 листопада, російські загарбники обстріляли Нікополь. Загинула жінка, ще один чоловік отримав поранення.

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Також від вечора 6 листопада до ранку 7 листопада російські терористи тричі вдарили по Нікопольщині з важкої артилерії. Окупанти вдарили по храму на Дніпропетровщині

Раніше повідомлялося, що 21 листопада, російські загарбники обстріляли з КАБів Берислав Херсонської області, в результаті чого загинув 65-річний чоловік.

Нагадаємо, триває 636-та доба широкомасштабної війни РФ проти України. Протягом доби відбулось 33 бойових зіткнення. Ворог завдав чотири ракетних та 37 авіаційних ударів, здійснив 19 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.