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Шотландський міністр може втратити посаду через витівку дітей

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Шотландський міністр може втратити посаду через витівку дітей
Міністр охорони здоров'я Шотландії Майкл Метісон
фото ілюстративне

Опозиція вже збирає голоси за відставку міністра охорони здоров'я Шотландії через скандал із планшетом 

Міністр охорони здоров'я Шотландії Майкл Метісон відпочивав із сім'єю в Марокко минулого року і після відпустки пред'явив канцелярії рахунок за мобільний роумінг на своєму службовому iPad у розмірі £11 000 (близько 500 тис. грн). Він стверджував, що користувався планшетом виключно для роботи. Про це пише сайт Politico.

Рахунок сплатив парламент, але згодом з'ясувалося, що насправді планшетом міністра користувалися його сини, які дивилися футбольні матчі під час відпустки у Марокко минулого року. Метісон повернув гроші та пояснив, що до останніх днів не знав про це. Міністр постане перед парламентською комісією, а опозиція вже збирає голоси за його відставку.

Відповідаючи на запитання журналістів на початку цього тижня він наполіг на тому, що хоче захистити свою родину «від того, щоб бути частиною політичної та медійної уваги, пов’язаної з цим».

«Я батько перш за все. Це була помилка, і мені шкода», – сказав він членам парламенту, оголосивши, що звернувся до парламенту для розслідування.

«Тепер я бачу, що просто неможливо пояснити використання даних без пояснення їхньої ролі. Проста правда полягає в тому, що вони (сини – «Главком») дивилися футбольні матчі», – додав він.

Метісона підтримав перший міністр Шотландії Хамза Юсаф, який сказав, що він повністю довіряє своєму міністру охорони здоров'я. Ймовірно, Майкл Метісон зіткнеться з подальшим тиском – опозиційні шотландські консерватори погрожували внести в парламент питання про недовіру міністру.

Раніше уряд Шотландії закликав усі сторони палестино-ізраїльського конфлікту погодитися на негайне припинення вогню, щоб забезпечити постачання надзвичайної гуманітарної допомоги до Гази та гарантувати безпечний прохід для всіх, хто хоче залишити обложену територію. Про це пише Arab News.

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Теги: парламент міністр скандал розслідування опозиція Марокко батько Шотландія гроші

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