У Московській області після вибухів спалахнула сильна пожежа (відео)

Горить автосервіс на площі тисяча квадратних метрів

У ніч на 10 серпня в російському місті Домодєдово Московської області прогриміли вибухи, унаслідок яких виникла сильна пожежа. Про це повідомило російське пропагандистське видання «РИА Новости» з посиланням на регіональне МНС.

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Зазначається, що горить автосервіс на площі тисяча квадратних метрів.

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Російський Telegram-канал Shot із посиланням на місцевих жителів стверджує, що причиною пожежі став вибух балонів із газом.

Кадри з місця події також публікує російський Telegram-канал Astra. Очевидці кажуть, що чули два звуки вибухів, після чого почалася пожежа.

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Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух. За попередніми даними, інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Через вибух постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, щонайменше одна людина загинула.

Крім того, вчора у Ставропольському краї РФ горіла військова частина.