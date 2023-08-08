У Криму лунають гучні вибухи – ЗМІ

Місцеві гауляйтери стверджують, що в Криму «детонують боєприпаси»

У Джанкої, що в Криму, вдень 8 серпня пролунали вибухи, люди також розповіли про «приліт» у кількох населених пунктах. Про це пишуть місцеві Telegram-канали. Водночас місцеві гауляйтери стверджують, що в Криму «детонують боєприпаси».

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«У Джанкої було чути гучний вибух, також повідомляють про приліт в Жовтневому», – йдеться у повідомленні.

Місцеві гауляйтери заявили про нібито знищення боєприпасів.

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«Звуки вибухів у Жовтневому – утилізація боєприпасів. Ситуація під контролем спеціальних служб», – розповів так званий «радник голови Криму» Олег Крючков.

Нагадаємо, українська розвідка стверджує, що після уражень українськими військовими певних об’єктів у Криму на кшталт Чонгарського мосту логістика для росіян ускладнюється, і надалі можна буде почути й інші позитивні новини, адже українські військові не перестануть руйнувати логістичні шляхи окупантів.

До слова, нещодавно в окупантів у Криму трапився переполох: до берегів Криму наближався морський дрон.

Триває 531-а доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти України. Протягом минулої доби ворог завдав сім ракетних та 42 авіаційні удари, здійснив 66 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Унаслідок російських терористичних атак є загиблі та поранені серед цивільного населення, руйнувань зазнали житлові будинки та інша інфраструктура.