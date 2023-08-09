Вибух на заводі під Москвою: десятки поранених, є загиблі і зниклі безвісти

Кількість жертв може сягнути понад 15 осіб

Через вибух на оптико-механічному заводі у місті Сергієв Посад у Московській області постраждали 60 осіб, восьмеро вважаються зниклими безвісти, одна людина загинула. Про це повідомив голова Сергієво-Посадського міського округу Дмитро Акулов.

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«На цей момент 60 постраждалих, поки восьмеро людей зникли безвісти, йде розбір завалів, загиблих не знайдено, одна жінка померла в реанімації РБ», – заявив він.

За його словами, вибухова хвиля спричинила пошкодження об'єктів міської інфраструктури, зафіксовано руйнування на котельні, руйнувань зазнали вікна та фасади у межах міста.

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Водночас, за даними пабліків, кількість загиблих може бути більшою. Telegram-канал Baza написав, що знайдені фрагменти тіл, імовірно, 10 осіб. Однак паблік зазначає, що кількість загиблих може зрости до 15 і навіть більше, оскільки завали ще не повністю розібрали.

Зазначається, що російські слідчі, крім версії вибуху через порушення промислової безпеки і диверсії, не відкидають і версію атаки дрона.

Припускається, що безпілотник міг потрапити у вантажівку з порохом, яка приїхала на територію Загорського оптико-механічного заводу, і спровокувати масштабний вибух.

Також відомо, що поруч зі складом, де стався вибух, перебувала ще одна партія пороху вагою чотири тонни, і що вона дивом не вибухнула.

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Нагадаємо, що 9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух. За попередніми даними, інцидент трапився на оптико-механічному заводі. Момент потужного вибуху потрапив на відео.

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Зазначимо, що завод виробляє оптику для військових потреб: зокрема біноклі й оптичні приціли. Загорський оптико-механічний завод працює уже понад 86 років. Зокрема, тут, як повідомляється на сайті, було зроблено «улюблений приціл генсека Леоніда Брежнєва». Завод входить до компанії «Ростех», є провідним розробником і виробником військової оптики. Минулого року там вихвалялися розробкою нового бінокля для військово-морського флоту РФ.