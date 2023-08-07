Росія образилась на учасників саміту в Саудівській Аравії

У МЗС РФ заявили, що переговори в Саудівській Аравії не мають «найменшої додаткової цінності»

У міністерстві закордонних справ Російської Федерації розкритикували саміт у Саудівській Аравії 5-6 серпня. Відомству країни-агресорки не сподобались намагання його учасників знайти варіанти мирного врегулювання війни в Україні. Про це повідомляє AP.

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У МЗС РФ заявили, що переговори не мають «найменшої додаткової цінності», оскільки Москва не була на них запрошена. Високопосадовці з приблизно 40 країн зібралися у Джидді на зустріч, яка мала на меті узгодити ключові принципи щодо того, як припинити війну Росії проти України.

У ворожому відомстві наголосили, що «без участі Росії та без урахування інтересів Москви зустріч була безглуздою». Там також заявила, що Російська Федерація нібито відкрита до дипломатичного рішення на своїх умовах, яке поклало б край війні.

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Нагадаємо, протягом 5-6 серпня у Саудівській Аравії пройшов саміт щодо української Формули миру.

До слова, в рамках зустрічі в Джидді (Саудівська Аравія) щодо реалізації української формули миру, Андрій Єрмак, керівник Офісу президента, зустрівся з очільниками понад 30 делегацій.