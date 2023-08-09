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У Росії палає військова частина (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
У Росії палає військова частина (відео)
Площа пожежі сягає 300 кв. м
фото: скрін із відео

Поблизу будівлі, що горить, розташована військова техніка

У Ставропольському краї РФ горить військова частина. Відповідне відео з’явилося в місцевих Telegram-каналах.

У кадрі також видно військову спецтехніку.

Площа пожежі сягає 300 кв. м.

У Росії палає військова частина (відео) фото 1

Нагадаємо, сьогодні на Загірському оптико-механічному заводі в підмосковному Сергієвому Посаді стався потужний вибух. Пропагандисти та влада дають різні версії «бавовни».

Одразу після вибуху в мережі почала поширюватися інформація, що по заводу нібито ударив безпілотник, але скоро це спростували. Після цього пропагандисти із посиланням на ексрені служби повідомили, вибух на території заводу в Сергієвому Посаді стався через порушення технологічного процесу. 

Теги: війна росія пожежа окупанти

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