У Росії палає військова частина (відео)

Поблизу будівлі, що горить, розташована військова техніка

У Ставропольському краї РФ горить військова частина. Відповідне відео з’явилося в місцевих Telegram-каналах.

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У кадрі також видно військову спецтехніку.

Площа пожежі сягає 300 кв. м.

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Нагадаємо, сьогодні на Загірському оптико-механічному заводі в підмосковному Сергієвому Посаді стався потужний вибух. Пропагандисти та влада дають різні версії «бавовни».

Одразу після вибуху в мережі почала поширюватися інформація, що по заводу нібито ударив безпілотник, але скоро це спростували. Після цього пропагандисти із посиланням на ексрені служби повідомили, вибух на території заводу в Сергієвому Посаді стався через порушення технологічного процесу.