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Атака на «Олєнєгорський горняк»: британська розвідка оцінила наслідки для флоту РФ

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Атака на «Олєнєгорський горняк»: британська розвідка оцінила наслідки для флоту РФ
Lесантний корабель «Олєнєгорський горняк» майже напевно зазнав серйозних ушкодженm
фото з відкритих джерел

«Олєнєгорський горняк» є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим після потоплення крейсера «Москва»

У ніч на 4 серпня російський десантний корабель «Олєнєгорський горняк» майже напевно зазнав серйозних ушкоджень внаслідок удару поблизу бази Чорноморського флоту у Новоросійську. Про це йдеться у зведенні міністерства оборони Великої Британії.

«Знімки судна, яке хитається на 30-40 градусів, свідчать про те, що кілька водонепроникних відсіків було пробито, або що зусилля екіпажу з усунення пошкоджень виявилися неефективними», – зазначає британська розвідка.

Корабель поповнив Чорноморський флот Росії після повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Розвідка нагадує, що «Олєнєгорський горняк», зокрема, використовувався Росією для перевозки військових, а також цивільних вантажів до окупованого Криму після удару по Керченському мосту.

«Олєнєгорський горняк» вагою 3600 тонн і довжиною 113 метрів є найбільшим російським військовим кораблем, серйозно пошкодженим або знищеним після потоплення крейсера «Москва» 13 квітня 2022 року», – додає розвідка.

Британська розвідка називає атаку дронів значним ударом по Чорноморському флоту Росії, який раніше передислокував більшість своїх підрозділів до Новоросійська через високу загрозу у Севастополі.

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Теги: вибух росія корабель безпілотник британська розвідка

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