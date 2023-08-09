Під Москвою пролунав потужний вибух на заводі, що виробляє військову оптику (відео)

Завод у Сергієвому Посаді виробляє оптику для військових потреб: зокрема біноклі й оптичні приціли

9 серпня в місті Сергієв Посад, що під Москвою, пролунав потужний вибух. За попередніми даними, вибух трапився на оптико-механічному заводі. Про це повідомляють російські ЗМІ.

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Над містом піднімається густий дим. Місцеві видання повідомляють, що від сили вибуху в сусідніх будинках повибивало вікна.

Під Москвою горить завод, що виробляє військову оптику для російської армії фото з відкритих джерел

Деталі вибуху уточнюються. Щонайменше 16 людей постраждали після вибуху в Сергієвому Посаді. Під завалами можуть бути люди.

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Наголосимо, що завод виробляє оптику для військових потреб: зокрема біноклі й оптичні приціли. Загорський оптико-механічний завод працює уже понад 86 років. Зокрема, тут, як повідомляється на сайті, було зроблено «улюблений приціл генсека Леоніда Брежнєва». Завод входить до компанії «Ростех», є провідним розробником і виробником військової оптики. Минулого року там вихвалялися розробкою нового бінокля для військово-морського флоту РФ.

До слова, завод вже палав раніше: 8 червня 2022 року там трапилась масштабна пожежа. Спочатку вогонь охопив всього 30 квадратних метрів, але вогонь швидко поширився по всій території, охоплюючи 700 квадратних метрів площі. Гасіння ускладнювалося конструктивними особливостями даху будівлі, наявністю підпокрівельного простору і утепленням. Увечері пожежу було локалізовано. Про постраждалих нічого не відомо, інформації про втрати також немає.