У Москві підірвано начальника військового підрозділу супутникового зв'язку РФ

49-річному Андрію Торгашову, який сідав у авто, відірвало ноги.

На півночі Москви на парковці біля будинку на Синявинській вулиці вибухнула Toyota Land Cruiser

У Москві у своєму автомобілі було підірвано заступника начальника передавального радіоцентру військового підрозділу супутникового зв'язку РФ. Про це повідомляють російські пабліки.

Як зазначається, на півночі Москви на парковці біля будинку на Синявинській вулиці вибухнула Toyota Land Cruiser, в якій перебували чоловік і жінка. 49-річному Андрію Торгашову, який сідав у авто, відірвало ноги. Жінка, ймовірно, його дружина Майя, госпіталізована з рваними ранами. Через сильний вибух пошкодження отримали припарковані поряд авто. Вибито шибки в сусідній багатоповерхівці.

У МВС країни-агресорки заявили, що в машину було встановлено вибуховий пристрій.

Телеграм-канал Astra пише, що Торгашов є заступником начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв'язку № 33790. Згідно з відкритими даними, в/ч 33790 – це 89 центр супутникового зв'язку ЗС РФ.

У тимачасово окупованому Бердянську Запорізької області було підірвано автівку місцевого колаборанта. Вибуховий пристрій був закладений під автівку колаборанта. Від отриманих травм той загинув на місці.