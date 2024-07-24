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У Москві підірвано начальника військового підрозділу супутникового зв'язку РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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У Москві підірвано начальника військового підрозділу супутникового зв'язку РФ
49-річному Андрію Торгашову, який сідав у авто, відірвало ноги.
фото: росЗМІ

На півночі Москви на парковці біля будинку на Синявинській вулиці вибухнула Toyota Land Cruiser

У Москві у своєму автомобілі було підірвано заступника начальника передавального радіоцентру військового підрозділу супутникового зв'язку РФ. Про це повідомляють російські пабліки.

У Москві підірвано начальника військового підрозділу супутникового зв'язку РФ фото 1

Як зазначається, на півночі Москви на парковці біля будинку на Синявинській вулиці вибухнула Toyota Land Cruiser, в якій перебували чоловік і жінка. 49-річному Андрію Торгашову, який сідав у авто, відірвало ноги. Жінка, ймовірно, його дружина Майя, госпіталізована з рваними ранами. Через сильний вибух пошкодження отримали припарковані поряд авто. Вибито шибки в сусідній багатоповерхівці.

У Москві підірвано начальника військового підрозділу супутникового зв'язку РФ фото 2

У МВС країни-агресорки заявили, що в машину було встановлено вибуховий пристрій.

У Москві підірвано начальника військового підрозділу супутникового зв'язку РФ фото 3

Телеграм-канал Astra пише, що Торгашов є заступником начальника передавального радіоцентру військової частини супутникового зв'язку № 33790. Згідно з відкритими даними, в/ч 33790 – це 89 центр супутникового зв'язку ЗС РФ.

У Москві підірвано начальника військового підрозділу супутникового зв'язку РФ фото 4

У тимачасово окупованому Бердянську Запорізької області було підірвано автівку місцевого колаборанта.  Вибуховий пристрій був закладений під автівку колаборанта. Від отриманих травм той загинув на місці.

 

Теги: вибух жінка чоловік дружина

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