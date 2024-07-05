Обстріл Хрещенівки на Херсонщині: одна з поранених жінок померла

Прокудів повідомив, що жінка отримала важкі травми, її серце зупинилось у лікарні

На Херсонщині ворог з артилерії обстріляв Хрещенівку Бериславського району, у результаті дві жінки були поранені, одна з них померла у лікарні. Про це у Telegram повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

«Сьогодні вдень армія РФ з артилерії обстріляла Хрещенівку Бериславського району. Важкі травми отримала місцева жителька 1989 року народження. Її серце зупинилось у лікарні…Також у стані середньої тяжкості шпиталізували ще одну потерпілу. Жінка 32 років отримала мінно-вибухову травму, а також перелом ноги та поранення стегна», - написав очільник області.

Він зазначив, що наразі медики надають всю необхідну допомогу пораненій 32-річній жінці.

Нагадаємо, військові РФ побили подружжя з дитиною та ще одного дорослого, які прямували з тимчасово окупованої частини Херсонщини до Криму. Про це повідомляє рух «Жовта стрічка». Від отриманих травм чоловік помер за декілька годин після побиття. Жінка отримала важку черепно-мозкову травму.

Як повідомлялося, 2 липня на Херсонщині було зафіксовано влучання російських окупантів у навчальний заклад, дитячий садок, медичну установу, церкву та фермерське господарство. Про це повідомляє голова Херсонської обласної державної адміністрації Олександр Прокудін.

До слова, російські окупанти на Херсонщині у Скадовську розпочали процес «націоналізації» майна українців, які не мають російських паспортів. Для збереження власного житла необхідно отримати російський паспорт.