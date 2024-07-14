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Військовий розповів, як дивом вижив після удару ракети

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Військовий розповів, як дивом вижив після удару ракети
У момент удару військовий перебував на командно-спостережному пункті групи
фото: скріншот із відео

Ігор Олійник був єдиний з групи, хто отримав поранення внаслідок «прильоту»

Ігор Олійник був єдиним зі своєї групи, хто отримав поранення в момент прильоту ракети на позиції. Військового врятувала швидко надана медична допомога та жага до життя. Про це він розповів в інтерв’ю для Tsn.ua

У момент удару військовий перебував на командно-спостережному пункті групи. Його підрозділ пригнали до механізованого батальйону на допомогу – утримання позицій.

«Я займався облаштування нашої точки перепочинку і дислокації певних підрозділів та виводив групи побратимів на позиції. Просто в один прекрасний ранок, тоді до нас приїхали декілька чоловік на ротацію, яких треба було також вивести. Я тоді тільки прокинувся. Прилітає ракета просто, і я нічого не пам’ятаю з того моменту. Тому що в голову також щось прилетіло. Була важка черепно-мозкова, плюс контузія. Мені вже розповідали побратими, які надавали мені допомогу, які мене евакуювали», – розповів Ігор Олійник.

Військовий був єдиний з групи, хто отримав поранення внаслідок «прильоту». Він одразу втратив око та руку.

«Таке буває – це абсолютно не вгадаєш. При тому, що всі перебували в окопі, я теж. То була ракета, не просто міна. Мені дуже швидко і кваліфіковано надали допомогу, потім запросили евакуацію», – розповів Ігор Олійник.

Раніше військовий розповів, як ворог вів «м’ясні» штурми під Авдіївкою. 

Також військовий поскаржився, що після початку роботи в ТЦК люди почали його уникати. 

 

Теги: чоловік ракета поранення

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