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У Кропивницькому іноземець вигадав, як чоловікам обдурити ТЦК

Надія Карбунар
glavcom.ua
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У Кропивницькому іноземець вигадав, як чоловікам обдурити ТЦК
Чоловік разом із спільниками видавав «пакет послуг», який дозволяв уникнути мобілізації
фото з відкритих джерел

Під час слідства чоловік погодився на співпрацю з правоохоронцям та визнав свою провину

У Кропивницькому до іспитового терміну засудили громадянина Узбекистану, який допомагав чоловікам уникати мобілізації. Про це йдеться у вироку Кіровського районного суду, пише ТСН.

За даними суду, чоловік разом із спільниками видавав чоловікам «пакет послуг», який дозволяв уникнути мобілізації. Зокрема:

  • Посвідчення члена громадської організації.
  • Шеврони військового зразка батальйону «Туран».
  • Рекомендував придбати форму військово-тактичного зразка для обов’язкового постійного носіння разом з шевронами, для демонстрації іншим особам і створення у них уяви про начебто належність до військового формування.
  • Рекомендував, як спілкуватись із патрулями.

За вступ до організації брали «членські внески». Загалом такими «послугами» скористалися шість чоловіків.

Під час слідства чоловік погодився на співпрацю з правоохоронцям та визнав свою провину.

Суд визнав чоловіка винним за ч.2 ст.27, ч.3 ст.28, ч.1 ст.114-1 КК України і засудив до трьох років іспитового терміну.

Раніше у Києві засудили батька трьох дітей, який відмовився отримувати повістку. 

Нагадаємо, щоденно щонайменше 200 чоловіків призовного віку здійснюють спробу залишити країну.

Як повідомлялося, працівники Державного бюро розслідувань відкрили кримінальне провадження за фактом загибелі військовослужбовця, який намагався нелегально перетнути україно-молдавський кордон.

До слова, біля кордону в Одеській області затримано рекордну групу з 47 ухилянтів, які намагались незаконно втекти за кордон.

Читайте також: Дезертири, крадії, ухилянти масово мобілізуються. Вражаюча статистика
Теги: чоловік кордон ухилянти

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