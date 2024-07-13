Київ серед найдешевших міст світу за вартістю життя

Українські міста увійшли до числа найдешевших для життя у світі за версією Numbeo

За даними світового рейтингу Numbeo, Київ, Одеса та Львів увійшли до числа найдешевших міст для життя у першому півріччі 2024 року. Київ посів 199 місце, Одеса – 202, а Львів – 204 з 218 можливих.

Рейтинг Numbeo враховує середні витрати сім'ї з чотирьох осіб на основні товари та послуги, включаючи ціни на продукти, оренду житла, вартість харчування в ресторанах та середню зарплату. У порівнянні з Нью-Йорком, який очолює рейтинг найдорожчих міст, вартість життя у Києві на 72% нижча. Зокрема, оренда житла у столиці України на 89% дешевша, ніж у Нью-Йорку, ціни на продукти - на 73%, а ціни в ресторанах - на 76%. Середня зарплата у Києві також значно нижча - на 57% від нью-йоркської.

У всіх трьох українських містах спостерігається зниження вартості життя порівняно з минулим роком. Це може бути пов'язано з економічними труднощами, спричиненими війною.

Ключові факти:

Київ, Одеса та Львів увійшли до числа найдешевших міст світу за вартістю життя.

Вартість життя у Києві на 72% нижча, ніж у Нью-Йорку.

Оренда житла у Києві на 89% дешевша, ніж у Нью-Йорку.

Ціни на продукти у Києві на 73% нижчі, ніж у Нью-Йорку.

Середня зарплата у Києві на 57% нижча, ніж у Нью-Йорку.

Незважаючи на низьку вартість життя, важливо враховувати й інші фактори, такі як безпека, якість інфраструктури та доступність медичних послуг, при виборі місця для проживання.

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