Росіяни почали замість Туреччини тікати до двох інших країн – Reuters

Reuters: Багато росіян, які втекли до Туреччини, знову повертаються додому, або їдуть до Сербії та Чорногорії

З початку 2023 року кількість росіян з посвідкою на постійне проживання (ВНП) у Туреччині скоротилася приблизно на третину. Про це пише Reuters. За інформацією агентства, в основному вони незадоволені фінансовими труднощами та проблемами з оформленням ВНП. Найчастіше росіяни вважають за краще виїжджати до Сербії та Чорногорії.

У матеріалі йдеться, що після початку війни в Україні громадяни країни-агресорки почали перебиратися до Туреччини, щоб врятувати свій бізнес від санкцій, уникнути заборон на поїздки до більшості країн Європи та страху перед мобілізацією. Однак зараз їх дедалі менше. Наприкінці 2022 року кількість росіян із дозволом на тривале перебування у країні становила 154 тис. осіб, за п'ять місяців поточного року вона скоротилася до 96 тис. У 2022 році росіяни відкрили в Туреччині 140 компаній, у 2023 році – всього 68. Крім того, вони стикаються з проблемами продовження ВНП та з відмовами в банківському обслуговуванні через санкції. У Туреччині також дуже висока інфляція – 70%.

Професорка політології Стамбульського комерційного університету Біріз Карачай повідомила, що росіяни переїжджають до Сербії, Чорногорії та навіть до країн Латинської Америки, таких як Аргентина та Бразилія. «Економічно, соціально та культурно вони почуваються близькими до Туреччини, але Туреччина зараз не хоче мати надто багато іноземців», – вважає вона.

Раніше стало відомо, пекордне зростання цін на житло та економічна криза в Туреччині, схоже, змінили плани росіян. Іноземці, які купили 22 тис. будинків в Анталії у 2022 році, у 2023 році придбали лише 12 901 будинок. Про це пише турецьке видання Sözcü.

«Інтерес іноземців, особливо росіян і українців, до Анталії поступово спадає. Економічна криза в Туреччині спричинила не лише високу вартість життя. Туреччина тепер починає розглядатися як дорога країна порівняно з її конкурентами як для туристів, так і для іноземців, які хочуть отримати громадянство та жити у країні на постійній основі», – пишуть журналісти видання.

Ціни на оренду та купівлю житла також досягли свого піка у місті, яке росіяни захопили після 2022 року. Але купівлі нерухомості іноземцями, яких 2022 року було 22 017, 2023-го скоротилися на 41%.