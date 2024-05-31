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Уряд Росії почав готувати країну до ядерного удару: документ

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Уряд Росії почав готувати країну до ядерного удару: документ
У Росії можуть з'явитися модульні укриття
фото із відкритих джерел

Документ може бути частиною кремлівського ІПСО залякування світу щодо ядерної війни

У Росії розгорнуть мобільні укриття модульного типу для захисту від впливу ядерного удару. Це випливає із проєкту постанови уряду країни-агресорки, пишуть росЗМІ.

У пояснювальній записці до документа зазначається, що захисних споруд цивільної оборони для укриття всього населення недостатньо. Багато приміщень та споруд підземного простору зруйновані та їх технічно неможливо відновити. Тому зведення укриттів із застосуванням повнозбірних конструкцій має стати новим способом захисту громадян.

«Зараз цей спосіб може бути використаний при створенні захисних споруд цивільної оборони блок-модульного типу, які мають низку переваг над капітальними спорудами, наприклад, у частині мобільності (можливо змінювати місце дислокації), різноманітті способів розміщення на обмеженій ділянці території», – йдеться в пояснювальній записці.

До цього вчені Всеросійського науково-дослідного інституту з проблем цивільної оборони та надзвичайних ситуацій (ВНДІ ГОНС) оголосили про створення мобільного укриття модельного типу «КУБ-М» для захисту людей не лише від світлового випромінювання ядерного вибуху, а й від радіоактивного забруднення місцевості. У базову комплектацію «КУБ-М» входять два модулі: приміщення для укриття 54 осіб та технічний блок.

Зазначимо, документ може бути частиною кремлівського ІПСО залякування світу щодо ядерної війни. 

Зокрема, як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), навчання Росії із відпрацюванням підготовки та застосування нестратегічної ядерної зброї покликані налякати політиків країн Заходу та змусити їх добровільно вдатися до вигідних агресору дій. 

Раніше стало відомо, що Запоріжжя починає масове будівництво підземних укриттів та бомбосховищ.Запоріжжя навіть після перемоги над росіянами і звільнення територій перебуватиме у небезпечній відстані від ворога, тому місто розпочинає масове будівництво підземних укриттів та бомбосховищ. Про це у інтерв'ю «Главкому» заявив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.На думку Федорова, ми також маємо бути готові до того, що Запоріжжя навіть після нашої перемоги над росіянами і звільнення територій перебуватиме у небезпечній відстані від ворога. 

До слова, Кабінет міністрів України виділив додаткові кошти на будівництво укриттів у школах

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Теги: росія ядерна зброя будівництво укриття населення росіяни

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