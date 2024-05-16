США наклали санкції на російських осіб за допомогу в постачанні зброї КНДР до Росії

Також Сполучені Штати засуджують вето Росії, яке вона застосувала проти резолюції РБ ООН щодо продовження мандату експертів Комітету ООН, які документували порушення санкцій з боку Пхеньяна

«США продовжуватимуть вживати заходів для притягнення до відповідальності тих, хто прагне сприяти доставці зброї та інших матеріальних засобів, щоб уможливити війну Росії»

Управління з контролю за іноземними активами міністерства фінансів США запровадило санкції проти російських осіб та організацій країни, які сприяли постачанню північнокорейської зброї до РФ. Про це повідомляє американське міністерство.

Як стало відомо, санкції США запроваджені проти двох фізичних осіб із Росії й трьох організацій РФ, які сприяли відправкам зброї з Північної Кореї до їхньої держави.

«Сьогоднішня дія відображає наше зобов’язання перервати поглиблення військової співпраці КНДР з Росією. Сполучені Штати продовжуватимуть вживати заходів для притягнення до відповідальності тих, хто прагне сприяти доставці зброї та інших матеріальних засобів, щоб уможливити війну Росії», – запевнив заступник міністра фінансів по боротьбі з тероризмом і фінансовою розвідкою Брайан Нельсон.

Також Сполучені Штати засуджують вето Росії, яке вона застосувала проти резолюції РБ ООН щодо продовження мандату експертів Комітету ООН, які документували порушення санкцій з боку Пхеньяна.

До слова, росіяни використовують для війни в Україні снаряди, які були виготовлені у 1970-х роках у Північній Кореї. Про це повідомляє Business Insider із посиланням на звіт південнокорейської Національної розвідувальної служби (NIS).

«NIS детально аналізує відповідні обставини, а також продовжує відстежувати загальну військову співпрацю між Північною Кореєю та РФ», – сказано у повідомленні. – «Майже усі боєприпаси, які передавала КНДР росіянам, виготовлені 40-50 років тому».

Також відомо, що Північна Корея збільшує виробництво снарядів і артилерійського озброєння, яке може постачати в РФ.