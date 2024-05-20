Знищення російського корабля «Циклон» та пожежа у Москві: головне за ніч

Головні події ночі проти 20 травня

У тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, затонув російський корабель «Циклон». Туреччина допомагає Ірану із пошуком президента, гелікоптер якого зазнав аварії. Масштабна пожежа у Москві. Названо топ країни, бізнеси яких допомагають Росії обходити санкції. «Главком» зібрав у добірку новини ночі проти 19 травня, щоб ви були в курсі головних подій.

У тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, затонув російський корабель «Циклон»

У тимчасово окупованому Севастополі, ймовірно, був атакований корабель ВМФ Росії «Циклон», який є носієм «Калібрів». Про це повідомляє Крымский ветер.

«Сьогодні біля Курячої пристані, поряд з якою було завдано ракетного удару, знаходився корабель завдовжки 70-75 метрів, повідомляє моніторингова група… Після обіду корабля тут уже не було», – йдеться в повідомленні.

Видання зазначає, що, ймовірно, під удар потрапив ракетний катер «Циклон», який є носієм крилатих ракет типу «Калібр».

Туреччина допомагає Ірану із пошуком президента, гелікоптер якого зазнав аварії

Турецький безпілотник Bayraktar Akinji увійшов у повітряний простір Ірану, щоб допомогти в пошуку гелікоптера з президентом Ібрагімом Раїсі та міністром закордонних справ Хоссейном Амір-Абдуллахіаном. Про це повідомляє AA.

Командувач Корпусу вартових Ісламської революції в провінції Східний Азербайджан повідомляв, що з місця катастрофи був отриманий сигнал з вертольота та мобільного телефону одного з членів екіпажу. Військові прямують до точного місця аварії.

65 рятувальних загонів беруть участь у пошуку, але їм заважають сурові погодні умови.

Колумніст видання Atlantic пише, що джерело, близьке до президента, підтвердило його смерть. Зазначається, що влада шукає спосіб повідомити цю новину, не спричинивши хаосу.

Масштабна пожежа у Москві

У Москві, Росія, почалась пожежа у будівлі управи району Соколина гора. Про це повідомляє пропагандиське видання ТАСС.

МНС РФ повідомило, що горить торгово-офісна будівля у Москві. Площа пожежі становить 1200² м.

Повідомляється, що постраждалих немає, а пожежники локалізували пожежу.

Названо топ країни, бізнеси яких допомагають Росії обходити санкції

Osint-аґенція Molfar опублікувала компіляцію аналітичних матеріалів, в яких зібрала бізнеси з країн, через які РФ обходить санкції. У переліку є не тільки «звичні» партнери Москви, а й США, Німеччина, Велика Британія, Швейцарія та Чехія.

За даними дослідження, у 2010 році Смоленський авіазавод, спільно з виробником літаків PRAGUE Avia, створив компанію в Чехії – Consul group of companies s.r.o. Aerotech Service S.R.O. постачала в Росію вироби для ремонту авіадвигунів.

Американська компанія Allied Mineral Products займається постачанням РФ матеріалів, які можна використовувати у виробництві мікроелектроніки та високошвидкісних мікросхем. Наприклад, у БпЛА «Ланцет».

Індійська компанія Si2 Microsystems Pvt Ltd використовується як посередник для імпорту елементів для супутникової навігації в Росію. Ці елементи, виготовлені в Ірландії, США та Японії. Їх можуть використовувати у розвідувальних безпілотниках «Орлан», що застосовуються проти України.