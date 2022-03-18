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    У Москві силовики почали «кошмарити» українців

    Російська поліція проводить обшуки українців у Москві - У Москві силовики почали «кошмарити» українців
    Російська поліція проводить обшуки українців у Москві

    Правоохоронці заявляють про утиски української діаспори в РФ

    Співробітники МВС та ФСБ Росії отримали наказ ретельно перевіряти всіх громадян України, які живуть у Москві. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки з посиланням на інформацію ОВД-Інфо, незалежного російського правозахисного медіа-проєкту, спрямованого на боротьбу з політичними переслідуваннями.

    Українців викликають на допити, розпитуючи, чи мають вони «заборонену літературу» або «націоналістичну символіку» (державний прапор України).

    Також розпитують, чи беруть вони участь у протестних мітингах або чи знають таких учасників.

    Є свідчення, що українців знімають з рейсів за кордон, забираючи у поліцейські дільниці, фабрикують справи та засуджують до арештів.

    Нагадаємо, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця на засіданні Радбезу звернувся до представника РФ Василя Небензі стосовно вбитих російськими військами українських жінок і дітей. Кислиця запитав у Небензі, чи не постають перед ним образи та очі дітей, жінок і старих, убитих російськими військовими.

    Читайте також: Росіяни вийшли на антивоєнні мітинги. Людей затримують та б'ють


    Теги: росія окупанти війна Україна окупація #stoprussia
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    У Москві силовики почали «кошмарити» українців