Учасники акції «Стоп реванш» прийшли під будинок Зеленського



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Акція «Стоп реванш» у Києві Фото: Павло Багмут/Укрінформ

Паркан навколо будинку Зеленського обклеїли плакатами і палять фаєри

Учасники акції «Стоп реванш», що розпочалася о 14:00 на Майдані Незалежності в Києві, прийшли до будинку Президента Володимира Зеленського на вулиці Грушевського, щоб зачитати свої вимоги.

Про це повідомляє Укрінформ.

Декілька тисяч учасників зібралися під будинком Президента. Вони озвучили свої вимоги до влади і заспівали гімн України. Ситуація спокійна. Наразі учасники акції виступають на мітингу біля будинку. Зокрема, виступає ексдепутат Тетяна Чорновол.

Паркан навколо будинку по вулиці Грушевського, 9А обклеїли плакатами з символікою «Національного корпусу».

Перед цим на Майдані Незалежності учасники акції провели мітинг, потім рушили колоною по вулиці Грушевського. Дорогою мітингувальники скандували: «Слава Україні – Героям слава», «Україна – понад усе», лунали українські патріотичні пісні.

Організатором акції «Стоп реванш» є Рух опору капітуляції. Акцію приурочено до річниці президентства Зеленського.

Серед вимог учасників акції, зокрема, – припинити «політику капітуляції на умовах Кремля», звільнити безпідставно утримуваних майданівців, добровольців, волонтерів, припинити «наступ на українську мову» та дотримуватися мовного законодавства, відновити динамічне зближення України з НАТО і ЄС.

Поліція в неділю, 24 травня, посилила заходи безпеки у центрі Києва у зв’язку з масовою акцією.

Нагадаємо, в Україні у неділю, 24 травня розпочалася акція протесту «Стоп реванш!» проти політики президента Володимира Зеленського щодо війни на Донбасі.