  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    У Росії чоловік на вулиці розстріляв сім'ю з дитиною

    • Розсилка
    У Росії чоловік на вулиці розстріляв сім'ю з дитиною

    63-річний нападник намагався накласти на себе руки

    У центрі російського Калінінграда увечері 15 лютого чоловік розстріляв з мисливського карабіна трьох перехожих.

    Про це повідомили місцеві ЗМІ.

    В результаті стрілянини чоловік і жінка померли на місці, а їхній 13-річний син постраждав, його госпіталізували.

    Після цього 63-річний нападник намагався накласти на себе руки. Він помер в лікарні.

    За словами очевидців, конфлікт стався через бізнес з продажу овочів на ринку.

    Убита жінка була вагітною.

    Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом вбивства двох осіб.

    Росія кримінал жінка чоловік
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ