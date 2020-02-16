У Росії чоловік на вулиці розстріляв сім'ю з дитиною



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63-річний нападник намагався накласти на себе руки

У центрі російського Калінінграда увечері 15 лютого чоловік розстріляв з мисливського карабіна трьох перехожих.

Про це повідомили місцеві ЗМІ.

В результаті стрілянини чоловік і жінка померли на місці, а їхній 13-річний син постраждав, його госпіталізували.

Після цього 63-річний нападник намагався накласти на себе руки. Він помер в лікарні.

За словами очевидців, конфлікт стався через бізнес з продажу овочів на ринку.

Убита жінка була вагітною.

Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом вбивства двох осіб.