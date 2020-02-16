У Росії чоловік на вулиці розстріляв сім'ю з дитиною
63-річний нападник намагався накласти на себе руки
У центрі російського Калінінграда увечері 15 лютого чоловік розстріляв з мисливського карабіна трьох перехожих.
Про це повідомили місцеві ЗМІ.
В результаті стрілянини чоловік і жінка померли на місці, а їхній 13-річний син постраждав, його госпіталізували.
Після цього 63-річний нападник намагався накласти на себе руки. Він помер в лікарні.
За словами очевидців, конфлікт стався через бізнес з продажу овочів на ринку.
Убита жінка була вагітною.
Слідчий комітет РФ порушив кримінальну справу за фактом вбивства двох осіб.