Шеринг документів: у «Дії» з'явився новий функціонал

«Дія» надає можливість громадянам ділитися копіями цифрових документів, а також перевіряти їх дійсність у декілька кліків

Відтепер відвідувачі сервісних центрів МВС можуть пред’явити електронний паспорт у застосунку Дія та поділитися цифровою копією документа

У застосунку «Дія» з’явився новий функціонал, який наразі доступний клієнтам сервісних центрів Міністерства внутрішніх справ України – шеринг документів, зокрема, це і шеринг електронного паспорта. Про це інформує пресслужба Головного сервісного центру МВС.

«Спільно з Міністерством цифрової трансформації України запроваджено новий функціонал – шеринг документів. Відтепер відвідувачі сервісних центрів МВС під час замовлення та отримання адміністративних послуг можуть пред’явити електронний паспорт у застосунку Дія та поділитися цифровою копією документа», – йдеться у повідомленні.

Перший заступник начальника сервісного центру Юрій Смольянінов уточнив, що діджиталізація залишається одним із пріоритетних напрямків діяльності сервісних центрів МВС.

«Ми впевнені, що шеринг полегшить роботу нашим адміністраторам та збереже час відвідувачам», – зазначив Смольянінов.

Як уточнюється, застосунок «Дія» надає можливість громадянам ділитися копіями цифрових документів, а також перевіряти їх дійсність у декілька кліків – просто, зручно та без паперових примірників або їхніх копій.

Зазначається, що відвідувачі, щоб поділитися копією е-паспорта, мають відкрити паспорт у застосунку «Дія»; натиснути на нього та обрати штрих-код; надати штрих-код або продиктувати 13-ти значний код, який розташований під штрих-кодом; підтвердити запит для передачі даних.

«Цифрова копія паспорта з е-підписом Дії передається до сервера МВС. Завдяки шерингу виконуються відразу дві функції: електронна ідентифікація особи та передача копій електронних документів адміністратору», – уточнили у Головному сервісному центрі МВС.

У відомстві також поінформували про переваги шерингу е-паспорта .

Зокрема, копія документа передається одразу до інформаційної системи МВС, тому працівнику сервісного центру не потрібно вручну вносити інформацію з наданих документів і це скорочує час обслуговування та виключає внесення помилки.

Сам документ передається лише після запиту адміністратора сервісного центру МВС та відповідного підтвердження з боку відвідувача, і копія документа, яка передається, містить мітку часу та інформацію про отримувача копії, кому й коли вона була надана. Також, як уточнюється, ця копія документа вже підписана кваліфікованим електронним підписом (КЕПом) «Дії».

До слова, пенсії, субсидії та соцдопомогу можна буде оформити через «Дію».