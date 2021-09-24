Як можна долучитися до випробування ліків проти Covid-19: інструкція МОЗ

На сьогодні є 31 дослідження ліків, до якого можна долучитися

В Україні найчастіше проводять дослідження третьої фази, до яких залучають тисячі пацієнтів

Охочим українцям пропонують долучитися до клінічних досліджень медичних засобів проти коронавірусу, які зараз проходять в усьому світі. Завдяки випробуванням науковці вивчають ефективність препаратів під час лікування пацієнтів із захворюванням, повідомили у пресслужбі відомства.

Сьогодні є 31 дослідження, до якого можна долучитися. Повний перелік є на сайті Державного експертного центру МОЗ за профілем випробування «Covid-19».

У відомстві наголошують, що рішення про можливість медичного використання ліків може бути ухвалене тільки після систематичного вивчення його фармакологічної дії на людину та на підставі даних доведеної ефективності та безпечності.

Клінічні випробування допомагають виявляти та підтверджувати властивості ліків, виявляти реакції на них тощо. Вони необхідні, щоб підтвердити безпечність та ефективність ліків.

«Перед тим, як залучати до тестування людей, науковці проводять доклінічне дослідження ліків. Воно передбачає хімічні, фізичні, біологічні, мікробіологічні, фармакологічні, токсикологічні та інші наукові дослідження та вивчають їхню специфічну активність та безпечність», – зазначили у МОЗ.

Відтак науковці проводять клінічні випробування – чотири фази клінічних досліджень. В Україні найчастіше проводять дослідження третьої фази, до яких залучають тисячі пацієнтів.

У відомстві зазначили, що дослідження в Україні проводять на належному професійному рівні. Це неодноразово підтверджували інспекції Управління продовольства та медикаментів США, а також Європейська Агенція лікарських засобів.

Додамо, що лікар назвав нові серйозні симптоми коронавірусу. На Прикарпатті у людей, які потрапили в стаціонар з коронавірусом, переважно фіксують розлади системи травлення. Такі симптоми як втрата смаку та нюху спостерігаються лише в рідкісних випадках.

Нагадаємо, на піку четвертої хвилі пандемії коронавірусу в Україні очікується до 18 тис. випадків зараження на добу. Такий прогноз випустили науковці Київського політехнічного інституту та Інституту епідеміології та інфекційних хвороб.

Тим часом вперше за пів року добовий приріст інфікованих коронавірусом сягнув 9 тисяч осіб.

Наразі Київ готується до найгіршого: розгорнуто понад 5 тис. «ковідних» ліжок.

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