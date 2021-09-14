Як отримати сертифікат вакцинації в «Дії»: інструкція і поради

Після введення в дію нових карантинних обмежень багато кому знадобиться генерувати ковід-сертифікат

Після отримання двох доз вакцини від коронавірусу українці можуть оформити собі електронний сертифікат вакцинації. Це особливо актуально для тих, хто збирається цього року у відпустку за кордон, а також у зв'язку з можливими змінами в карантинних обмеженнях. Про це пише РБК-Україна.

Що потрібно для оформлення

Пройти повний курс вакцинації – дві дози CoviShield, Comirnaty, AstraZeneca, Moderna, Coronavac або одну препаратом Janssen. Простежити, щоб ваші дані про вакцинацію вносилися в базу. Звернутися до сімейного або особистого лікаря та отримати паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію з підписом лікаря і печаткою медичного закладу.

Як отримати внутрішній і міжнародний сертифікат вакцинації в додатку «Дія»

Встановити додаток «Дія» на свій телефон. Якщо у вас додаток стоїть вже давно – поновіть його. Якщо і цей варіант не сильно допоміг – видаліть додаток з телефону, запустіть очищення, а потім знову встановіть.

Авторизуйтесь в додатку.

Зайдіть в меню «Послуги» і натисніть «Сovid-сертифікати».

Почнеться генерація сертифіката, і спочатку відкриється Заява на передачу даних з електронної системи охорони здоров'я – його потрібно завірити електронним підписом «Дія.Підпис».

Згенеруйте «Дія.Підпис». Саме в цьому місці у користувачів починаються проблеми. Система пропонує користувачеві нахилити голову вправо або вліво, а також повернути голову вправо-вліво.

Системі PhotoID може не вистачати освітлення або навпаки – світло занадто яскраве. Спробуйте встати біля світлої стіни. А при поворотах голови не робіть різких рухів – система не встигає відреагувати, повертайте голову плавно і стежте, щоб ваше обличчя не випадало із зеленої рамки.

Після цього придумайте код з п'яти цифр, щоб ввести його і повторити.

Підпишіть Заяву «Дія.Підпис».

Отримайте сертифікат у смартфоні. Він автоматично генерується у двох версіях – внутрішній і міжнародний. Якщо натиснути на сам сертифікат, то зображення перевернеться і відкриється QR-код. Він вам стане в пригоді для поїздок за кордоном.

Як зазначив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, обидва сертифікати матимуть термін дії – пів року. Потім потрібно буде відмовитися від нього і зробити новий.

Уряд 13 серпня ухвалив рішення про посилення в Україні карантину через пандемію коронавірусу. У постанову № 1236 внесли зміни, які набудуть чинності через сім днів.

Кабінет Міністрів посилив умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.

Українці, які отримали щеплення від ковіду, зможуть скористатися пільгами та послабленнями.