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    Як отримати сертифікат вакцинації в «Дії»: інструкція і поради

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    Це зараз особливо актуально - Як отримати сертифікат вакцинації в «Дії»: інструкція і поради

    Це зараз особливо актуально

    Фото з відкритих джерел

    Після введення в дію нових карантинних обмежень багато кому знадобиться генерувати ковід-сертифікат

    Після отримання двох доз вакцини від коронавірусу українці можуть оформити собі електронний сертифікат вакцинації. Це особливо актуально для тих, хто збирається цього року у відпустку за кордон, а також у зв'язку з можливими змінами в карантинних обмеженнях. Про це пише РБК-Україна.

    Що потрібно для оформлення

    1. Пройти повний курс вакцинації – дві дози CoviShield, Comirnaty, AstraZeneca, Moderna, Coronavac або одну препаратом Janssen.
    2. Простежити, щоб ваші дані про вакцинацію вносилися в базу.
    3. Звернутися до сімейного або особистого лікаря та отримати паперовий міжнародний сертифікат про вакцинацію з підписом лікаря і печаткою медичного закладу.

    Як отримати внутрішній і міжнародний сертифікат вакцинації в додатку «Дія»

    Встановити додаток «Дія» на свій телефон. Якщо у вас додаток стоїть вже давно – поновіть його. Якщо і цей варіант не сильно допоміг – видаліть додаток з телефону, запустіть очищення, а потім знову встановіть.

    Авторизуйтесь в додатку.

    Зайдіть в меню «Послуги» і натисніть «Сovid-сертифікати».

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    Почнеться генерація сертифіката, і спочатку відкриється Заява на передачу даних з електронної системи охорони здоров'я – його потрібно завірити електронним підписом «Дія.Підпис».

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    Згенеруйте «Дія.Підпис». Саме в цьому місці у користувачів починаються проблеми. Система пропонує користувачеві нахилити голову вправо або вліво, а також повернути голову вправо-вліво.

    Системі PhotoID може не вистачати освітлення або навпаки – світло занадто яскраве. Спробуйте встати біля світлої стіни. А при поворотах голови не робіть різких рухів – система не встигає відреагувати, повертайте голову плавно і стежте, щоб ваше обличчя не випадало із зеленої рамки.

    Після цього придумайте код з п'яти цифр, щоб ввести його і повторити.

    Підпишіть Заяву «Дія.Підпис».

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    Отримайте сертифікат у смартфоні. Він автоматично генерується у двох версіях – внутрішній і міжнародний. Якщо натиснути на сам сертифікат, то зображення перевернеться і відкриється QR-код. Він вам стане в пригоді для поїздок за кордоном.

    Як зазначив головний санітарний лікар України Ігор Кузін, обидва сертифікати матимуть термін дії – пів року. Потім потрібно буде відмовитися від нього і зробити новий.

    Уряд 13 серпня ухвалив рішення про посилення в Україні карантину через пандемію коронавірусу. У постанову № 1236 внесли зміни, які набудуть чинності через сім днів.

    Кабінет Міністрів посилив умову роботи закладів освіти у «червоній» зоні карантину.

    Українці, які отримали щеплення від ковіду, зможуть скористатися пільгами та послабленнями.

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    Теги: лікар телефон українці послуги кордон Ігор Кузін
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    Як отримати сертифікат вакцинації в «Дії»: інструкція і поради