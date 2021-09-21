Львівщина розгортає додаткові стаціонари для ковід-хворих

Вчора у Львівській області госпіталізували 152 осіб з Covid-19

Львівська область почала розгортати додаткові ліжко-місця в лікарнях через зростання захворюваності на Covid-19. Пацієнтів уже почали приймати лікарні, які були задіяні під час третьої хвилі навесні 2021 року. Про це йшлося під час брифінгу начальника Департаменту охорони здоров'я Львівської ОДА Ореста Чемериса.

Повідомляється, що за вчора у Львівській області госпіталізували 152 осіб з Covid-19, а загалом у стаціонарах знаходиться 1 268 таких пацієнтів. Таким чином, лікарні вже заповнені на 38,4%.

За словами Чемериса, відсьогодні пацієнтів з Covid-19 прийматимуть Сокальська та Рудківська лікарні, а найближчим часом ще три – Жидачівська, Пустомитівська та Перемишлянська.

«До вчора в області було вісім медзакладів, де лікували дорослих, і одна дитяча лікарня. Відсьогодні в роботу запустили Сокальську та Рудківську лікарню. Крім того, ще трьом закладам дали доручення підготувати Covid-відділення до прийому пацієнтів», – додав він.

За минулу добу в Україні виявили понад 5 тисяч нових хворих на Covid-19. Найбільше випадків виявили у Львівській, Харківській та Дніпропетровській областях.

До слова, очільник МОЗ каже, що за підробку сovid-сертифікатів буде окрема стаття Кримінального кодексу.

Як вже відомо, карантин в Україні продовжено до Нового року. Сьогодні, 21 вересня, відбудеться засідання комісії з надзвичайних ситуацій, де буде встановлена «жовта» зона адаптивного карантину. Водночас обмеження жовтого рівня епіднебезпеки не будуть застосовуватися, якщо всі учасники (відвідувачі) та щонайменше 80% організаторів масових заходів, працівників кафе та ресторанів, кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, спортзалів та басейнів матимуть хоча б одне щеплення або чинний (72 год) результат ПЛР- чи експрес-тестування.

До слова, у МОЗ повідомили, що майже усі госпіталізовані з коронавірусом в Україні – невакциновані.

Читайте також:



