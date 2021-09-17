Не через ковід: навіщо Путін пішов на самоізоляцію – думка політолога

За словами політолога, військові акції можуть бути не тільки в Україні

Президент Росії ізолювався, бо готується до війни, вважає опозиційний політолог Андрій Піонтковський

Хвороба Володимира Путіна – фікція і димова завіса на тлі підготовки Кремля до агресивних дій. Про це заявив російський опозиційний політолог Андрій Піонтковський, інформує «5 канал».

За даними джерел політичного експерта, у Кремлі нині панують неспокійні настрої. Готується активізація дій Росії, і не лише щодо України. Нові гібридні атаки спрямовані й щодо країн Балтії.

Також Піонтковський зауважив, що натяки про агресивні дії від російського президента були озвучені і напередодні.

«Це пояснюється тим, що Путін готується до якоїсь військової акції, при чому, мені здається, не тільки масштабу України. Розмови про зараження в найближчому оточенні – це димова завіса. Путін до цього готував. Сьогодні він це оголосив, а вчора він зробив першу пробросочку. З'явилися заражені в оточенні», – наголосив політолог Андрій Піонтковський.

Після переслідування та погроз на батьківщині Піонтковський виїхав до США, де нині і мешкає.

Раніше стало відомо, що Путін пішов на самоізоляцію: у його оточенні виявили випадки інфікування Covid-19.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін заявив про те, що в його оточенні захворіли на Covid-19 кілька десятків людей. Про це він сказав під час офлайн виступу на саміті Ради колективної безпеки Організації Договору про колективну безпеку.

Зазначимо, раніше Путін ненароком визнав недієвість російської вакцини. Глава Кремля заявив, що багато хто з його оточення захворів на Covid-19. Він зазначив, що на даний час «медики допомагають розібратися з даною ситуацією».

Як відомо, Росії б'є антирекорди за добовою смертність від коронавірусу.

Нагадаємо, 23 березня Путін ніби-то зробив щеплення від коронавірусу російською вакциною, але свідчень цьому нема.



