У передмісті Парижа невідомі в'їхали в мечеть на автомобілі

Двоє невідомих на автомобілі вибили двері мечеті, після чого увійшли всередину, де застосували вогнегасник

Невідомі осквернили мечеть у французькому місті Бретеньї-сюр-Орж в департаменті Есон, в передмісті Парижа.

Про це повідомив у Facebook мер міста Ніколя Меарі.

За його словами, осквернена в тому числі молитовна кімната.

У повідомленні йдеться, що 2 грудня невідомі на автомобілі вибили двері мечеті, після чого увійшли всередину, де застосували вогнегасник.

Пізніше в сусідньому місті виявили машину, на якій був протаранений вхід в мечеть, її підпалили невідомі.

France Bleu з посиланням на представника асоціації мусульман міста повідомляє, що підозрюваних у вандалізмі було двоє.

На момент нападу мечеть була закрита через пов'язані з Covid-19 обмеження. Ніхто не постраждав.

Нагадаємо, 29 жовтня у Ніцці 25-річний тунісець вдерся до місцевої церкви, напавши з ножем на її відвідувачів.

Внаслідок нападу було вбито три людини, зловмисник був затриманий в поліції і наразі перебуває у лікарні. Загалом у справі про теракт в Ніцці затримано троє фігурантів.

Влада Франції через напади оголосила максимальний рівень терористичної небезпеки, на вулиці міст вийшли до 7 тисяч військовослужбовців, які взяли під свій контроль церкви і школи.

Коментуючи загибель від рук терориста трьох людей мер Ніцци Крістіан Естрозі назвав теракт проявом «ісламо-фашизму» у Франції.

Як повідомляв «Главком», восени у місті Ніцца, що на півдні Франції, невідомий напав на людей біля церкви Нотр-Дам, загинули три людини, кілька осіб отримали поранення.

16 жовтня уродженець Чечні, який з 2008 року жив у Франції, обезголовив французького вчителя після того, як той показував на присвячених свободі слова уроках карикатуру Charlie Hebdo на пророка Мухаммеда. Очевидці повідомляли, що він кричав «Аллаху акбар».

За даними ЗМІ, терорист виклав фото з відрубаною головою вчителя в Twitter-акаунті. Через вбивство вчителя влада Франції має намір вислати з країни 231 ймовірного екстреміста.