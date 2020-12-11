Смертність від ковіду на Чернігівщині у грудні занизили у 30 разів – ЗМІ

Журналісти стверджують, що офіційна статистика МОЗ не відповідає дійсності

У жовтні, листопаді та грудні по Чернігівській області зафіксована аномально низька кількість летальних випадків. У жовтні - 13, у листопаді - 11, а за вісім днів грудня зареєстровано всього один летальний випадок. Про це пише «Дзеркало тижня».

Видання наголошує, що це не привід радіти. Тим часом із діагнозом ковід на госпіталізації в стаціонарах у жовтні в середньому перебувало 379 пацієнтів на день, у листопаді - 508, у грудні - 646 пацієнтів.

На порівняльному графіку Чернігівської, Тернопільської та Миколаївської областей зазначено кількість госпіталізацій пацієнтів із підтвердженим діагнозом ковід і середню добову смертність.

Так, у жовтні в Чернігівській області кількість пацієнтів на госпіталізації зросла з 200 до 400, паралельно кількість летальних випадків упала в середньому на добу від двох до 0,2. І так аж до моменту збору даних 8 грудня.

Тим часом у Миколаївській області летальних випадків побільшало до чотирьох на добу, що у 20 разів вище за рівень Чернігівської області. На графіку для порівняння наведено Тернопільську область.

«З такою кількістю пацієнтів із підтвердженим діагнозом ковід на госпіталізації такий рівень летальності видається аномально низьким. Так, по Україні в жовтні співвідношення летальних випадків до середньої кількості пацієнтів на госпіталізації з підтвердженим діагнозом ковід становило 27,7%, а по Чернігівській області - усього 3,43%, що увосьмеро нижче, ніж по Україні. Далі в листопаді смертність занижували у 12 разів, а в грудні заниження сягнуло 30!», - наголошує видання.

Журналісти дійшли висновку, що причини можуть бути різні. «Як навмисне підтасовування діагнозів смерті, так і банальний хаос і плутанина зі своєчасним внесенням даних у систему. Нагадаю: у розрахунках усі летальні випадки прив'язані не до дати оголошення, а до дати події (джерело НСЗУ). (Дані щодо госпіталізацій - джерело МОЗ)», - повідомляє ЗМІ.

Із отриманої таблиці видно, що в Полтавській і Сумській областях - величезна нестача місць у лікарнях, бо нічим іншим не можна пояснити таке високе співвідношення смертей і госпіталізацій. Це тільки на брифінгах у міністра охорони здоров'я удосталь обладнаних ліжко-місць. Реально ж цифри свідчать про протилежне.

«Загалом, із цієї таблиці можна почерпнути чимало інформації:

Області, які перебувають у верхніх позиціях, мають нестачу обладнаних ліжко-місць.

Області внизу таблиці викликають питання щодо відносно низької летальності.

За динамікою зростання або падіння госпіталізацій можна бачити, в яких областях наростає або зменшується кількість хворих, що потребують госпіталізації. Якщо, звісно, ці ліжка для госпіталізації справді є.

По Харківській області є питання. Як, маючи 1279 середніх госпіталізацій у листопаді, там змогли фіксувати смертність удвічі нижчу, ніж Дніпропетровська та Львівська області з аналогічними показниками? Звісно, можливо реєстр її наповнять. Проте це вже викликає багато запитань.

У Полтавській області втричі вище співвідношення летальних випадків до госпіталізацій. Зростання госпіталізацій теж дуже високе — від 100 до 530.

Загалом, медстатистика в Україні - це повний хаос, треш і плутанина», - пише видання.

Наголосимо також, що правильні рішення про терміни і заходи карантинних обмежень мають прийматися на основі достовірних статистичних даних.

Варто також нагадати, що МОЗ розширив коло осіб, яких тестуватимуть на Covid-19.

Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні планують розширити перелік осіб, яких тестуватимуть на Covid-19.

Водночас він запевнив, що зменшення кількості нових хворих не пов’язане зі скороченням тестувань. Просто до лікарень почали рідше звертатися з ознаками хвороби.