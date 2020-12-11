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    Смертність від ковіду на Чернігівщині у грудні занизили у 30 разів – ЗМІ

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    Смертність від ковіду на Чернігівщині у грудні занизили у 30 разів – ЗМІ
    Фото з відкритих джерел

    Журналісти стверджують, що офіційна статистика МОЗ не відповідає дійсності

    У жовтні, листопаді та грудні по Чернігівській області зафіксована аномально низька кількість летальних випадків. У жовтні - 13, у листопаді - 11, а за вісім днів грудня зареєстровано всього один летальний випадок. Про це пише «Дзеркало тижня».

    Видання наголошує, що це не привід радіти. Тим часом із діагнозом ковід на госпіталізації в стаціонарах у жовтні в середньому перебувало 379 пацієнтів на день, у листопаді - 508, у грудні - 646 пацієнтів.

    На порівняльному графіку Чернігівської, Тернопільської та Миколаївської областей зазначено кількість госпіталізацій пацієнтів із підтвердженим діагнозом ковід і середню добову смертність. 

    Так, у жовтні в Чернігівській області кількість пацієнтів на госпіталізації зросла з 200 до 400, паралельно кількість летальних випадків упала в середньому на добу від двох до 0,2. І так аж до моменту збору даних 8 грудня.

    Тим часом у Миколаївській області летальних випадків побільшало до чотирьох на добу, що у 20 разів вище за рівень Чернігівської області. На графіку для порівняння наведено Тернопільську область.

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    «З такою кількістю пацієнтів із підтвердженим діагнозом ковід на госпіталізації такий рівень летальності видається аномально низьким. Так, по Україні в жовтні співвідношення летальних випадків до середньої кількості пацієнтів на госпіталізації з підтвердженим діагнозом ковід становило 27,7%, а по Чернігівській області - усього 3,43%, що увосьмеро нижче, ніж по Україні. Далі в листопаді смертність занижували у 12 разів, а в грудні заниження сягнуло 30!», - наголошує видання.

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    Журналісти дійшли висновку, що причини можуть бути різні. «Як навмисне підтасовування діагнозів смерті, так і банальний хаос і плутанина зі своєчасним внесенням даних у систему. Нагадаю: у розрахунках усі летальні випадки прив'язані не до дати оголошення, а до дати події (джерело НСЗУ). (Дані щодо госпіталізацій - джерело МОЗ)», - повідомляє ЗМІ.

    Із отриманої таблиці видно, що в Полтавській і Сумській областях - величезна нестача місць у лікарнях, бо нічим іншим не можна пояснити таке високе співвідношення смертей і госпіталізацій. Це тільки на брифінгах у міністра охорони здоров'я удосталь обладнаних ліжко-місць. Реально ж цифри свідчать про протилежне.

    «Загалом, із цієї таблиці можна почерпнути чимало інформації:

    • Області, які перебувають у верхніх позиціях, мають нестачу обладнаних ліжко-місць.
    • Області внизу таблиці викликають питання щодо відносно низької летальності.
    • За динамікою зростання або падіння госпіталізацій можна бачити, в яких областях наростає або зменшується кількість хворих, що потребують госпіталізації. Якщо, звісно, ці ліжка для госпіталізації справді є.
    • По Харківській області є питання. Як, маючи 1279 середніх госпіталізацій у листопаді, там змогли фіксувати смертність удвічі нижчу, ніж Дніпропетровська та Львівська області з аналогічними показниками? Звісно, можливо реєстр її наповнять. Проте це вже викликає багато запитань.
    • У Полтавській області втричі вище співвідношення летальних випадків до госпіталізацій. Зростання госпіталізацій теж дуже високе — від 100 до 530.

    Загалом, медстатистика в Україні - це повний хаос, треш і плутанина», - пише видання.

    Наголосимо також, що правильні рішення про терміни і заходи карантинних обмежень мають прийматися на основі достовірних статистичних даних.

    Варто також нагадати, що МОЗ розширив коло осіб, яких тестуватимуть на Covid-19

    Напередодні міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що в Україні планують розширити перелік осіб, яких тестуватимуть на Covid-19.

    Водночас він запевнив, що зменшення кількості нових хворих не пов’язане зі скороченням тестувань. Просто до лікарень почали рідше звертатися з ознаками хвороби. 

    Теги: міністр медицина Чернігівщина статистика смерть лікарня Максим Степанов хвороби коронавірус
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