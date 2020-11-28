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    У світі

    У Могадішо смертник підірвав бомбу після візиту чинного очільника Міноборони США

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    <p>Сомалійський правоохоронець біля місця теракту<strong></strong></p> - У Могадішо смертник підірвав бомбу після візиту чинного очільника Міноборони США

    Сомалійський правоохоронець біля місця теракту

    Фото Reuters

    Щонайменше семеро людей загинули

    Через кілька годин після завершення неоголошеного візиту чинного міністра оборони США Крістофера Міллера до Сомалі, терорист-смертник підірвав бомбу у популярному кафе у столиці країни – Могадішо. Про це повідомляє «Голос Америки».

    Так, за попередніми даними, у результаті вибуху загинули не менше 7 осіб. Поліція повідомляє, що поранення отримали десять осіб.

    Відповідальність за теракт взяло терористичне угруповання «Аш-Шабаб», пов’язане з «Аль-Каїдою».

    За даними видання, Пентагон повідомив, що Міллер відсвяткував День подяки з американськими військовослужбовцями, розквартированими у Сомалі і Джібуті.

    Президент США Дональд Трамп планує вивести більшість із 750 американських військових, які перебувають у Могадішо: вони навчають армію Сомалі.

    Як повідомлялося, 5 січня Бойовики терористичного угруповання «Аш-Шабаб» атакували кенійсько-американську військову базу Манда-Магогоні в окрузі Ламу в Кенії. Загинуло чотири бойовики.

    Нагадаємо, у столиці Сомалі Могадішо бойовики атакували готель. В результаті теракту загинули понад 10 осіб, ще 30 постраждали.

    Теги: теракт Міноборони Сомалі президент
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