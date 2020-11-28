У Могадішо смертник підірвав бомбу після візиту чинного очільника Міноборони США
Сомалійський правоохоронець біля місця теракту
Щонайменше семеро людей загинули
Через кілька годин після завершення неоголошеного візиту чинного міністра оборони США Крістофера Міллера до Сомалі, терорист-смертник підірвав бомбу у популярному кафе у столиці країни – Могадішо. Про це повідомляє «Голос Америки».
Так, за попередніми даними, у результаті вибуху загинули не менше 7 осіб. Поліція повідомляє, що поранення отримали десять осіб.
Відповідальність за теракт взяло терористичне угруповання «Аш-Шабаб», пов’язане з «Аль-Каїдою».
За даними видання, Пентагон повідомив, що Міллер відсвяткував День подяки з американськими військовослужбовцями, розквартированими у Сомалі і Джібуті.
Як повідомлялося, 5 січня Бойовики терористичного угруповання «Аш-Шабаб» атакували кенійсько-американську військову базу Манда-Магогоні в окрузі Ламу в Кенії. Загинуло чотири бойовики.
Нагадаємо, у столиці Сомалі Могадішо бойовики атакували готель. В результаті теракту загинули понад 10 осіб, ще 30 постраждали.