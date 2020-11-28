У Могадішо смертник підірвав бомбу після візиту чинного очільника Міноборони США

Щонайменше семеро людей загинули

Через кілька годин після завершення неоголошеного візиту чинного міністра оборони США Крістофера Міллера до Сомалі, терорист-смертник підірвав бомбу у популярному кафе у столиці країни – Могадішо. Про це повідомляє «Голос Америки».

Так, за попередніми даними, у результаті вибуху загинули не менше 7 осіб. Поліція повідомляє, що поранення отримали десять осіб.

Відповідальність за теракт взяло терористичне угруповання «Аш-Шабаб», пов’язане з «Аль-Каїдою».

За даними видання, Пентагон повідомив, що Міллер відсвяткував День подяки з американськими військовослужбовцями, розквартированими у Сомалі і Джібуті.

Президент США Дональд Трамп планує вивести більшість із 750 американських військових, які перебувають у Могадішо: вони навчають армію Сомалі.

Як повідомлялося, 5 січня Бойовики терористичного угруповання «Аш-Шабаб» атакували кенійсько-американську військову базу Манда-Магогоні в окрузі Ламу в Кенії. Загинуло чотири бойовики.

Нагадаємо, у столиці Сомалі Могадішо бойовики атакували готель. В результаті теракту загинули понад 10 осіб, ще 30 постраждали.