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    У Саудівській Аравії жінка народила п'ять пар близнюків одразу

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    Усі немовлята здорові, кажуть медики - У Саудівській Аравії жінка народила п'ять пар близнюків одразу
    Усі немовлята здорові, кажуть медики
    фото: Saudi Gazette

    Породілля перебувала під наглядом лікарів у військовому госпіталі

    У військовому госпіталі імені короля Салмана в місті Табук на північному заході Саудівської Аравії медики прийняли природні пологи у 34-річної жінки, яка народила одразу п’ять пар близнюків. Про це повідомляє місцеве видання Saudi Gazette.

    Упродовж кількох тижнів вагітна жінка перебувала під наглядом бригади медиків у лікарні, яку називають однією з найбільших у країні. Про успішні пологи повідомили у Twitter Міністерства оборони Саудівської Аравії, у віданні якого перебуває ця лікарня.

    Як зазначається, природним шляхом жінка народила 10 немовлят, вага кожного з них становить лише від 950 до 1100 грамів. Попри це, медики констатували, що усі п’ять пар близнюків народилися абсолютно здоровими.

    Щойно малюки наберуть вагу, їх випишуть із лікарні.

    Нагадаємо, червні 2021 року ЗМІ облетіла історія про 37-річну жінку, яка народила десятерню. Влада провела розслідування і з'ясувала, що це фейк. Мешканка ПАР, яка стверджувала, що народила 10 дітей за один раз і так побила світовий рекорд, насправді навіть не була вагітна.

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    Теги: Саудівська Аравія лікарня жінка пологи
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    У Саудівській Аравії жінка народила п'ять пар близнюків одразу