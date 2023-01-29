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У Перу в прірву впав автобус з пасажирами: загинуло 25 людей

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
У Перу в прірву впав автобус з пасажирами: загинуло 25 людей
У Перу в прірву впав автобус з пасажирами
фото: RPP

Водій не впорався з керуванням

У Перу, у північно-західному департаменті П'юра, в прірву впав пасажирський автобус. У салоні транспртного засобу було 60 пасажирів. Щонайменше 25 людини загинули. Про це повідомляє RPP.

Наразі кількість загиблих – це цифра, яка офіційно не підтверджена правоохоронними органами. Багато пасажирів зазнали травм. Усіх постраждалих госпіталізували до місцевих лікарень в Ель-Альто та Манкорі.

Аварія сталася, коли автобус компанії Q'orianka Tours Aguila Dorada, в якому перебували 60 людей, зірвався у прірву на крутій ділянці дороги, відомій під назвою «диявольська крива», – йдеться у матеріалі.

За попередньою версією, водій не впорався з керуванням у темну пору на 121-му кілометрі Панамериканського шосе з крутим ухилом.

Поліція Перу займається розслідуванням ДТП.

Теги: автобус водій дороги

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