В Молдові перекинувся автобус з українцями
За даними поліції, постраждалих немає
У суботу, 28 січня, на трасі R-30 поблизу селища Троїта у центральній частині Молдови перекинувся автобус «Setra» сполученням «Кишинів-Одеса». Про це повідомляє місцева поліція в своєму Facebook.
В автобусі знаходився 21 пасажир. переважно, українці. Ніхто не постраждав. Попередньою причиною дорожньо-транспортної пригоди стали важкі погодні умови. Через них автобус з'їхав з траси та перекинувся.
«Постраждалих немає, водій не був п'яним. Наразі на місці працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини», – пишуть молдавські правоохоронці.
Нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр попереджав про опади в південній частині України і, зокрема, на Одещині.
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