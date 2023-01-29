В Молдові перекинувся автобус з українцями

За даними поліції, постраждалих немає

У суботу, 28 січня, на трасі R-30 поблизу селища Троїта у центральній частині Молдови перекинувся автобус «Setra» сполученням «Кишинів-Одеса». Про це повідомляє місцева поліція в своєму Facebook.

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В автобусі знаходився 21 пасажир. переважно, українці. Ніхто не постраждав. Попередньою причиною дорожньо-транспортної пригоди стали важкі погодні умови. Через них автобус з'їхав з траси та перекинувся.

«Постраждалих немає, водій не був п'яним. Наразі на місці працюють поліцейські, які встановлюють усі обставини», – пишуть молдавські правоохоронці.

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Нагадаємо, що раніше Укргідрометцентр попереджав про опади в південній частині України і, зокрема, на Одещині.





