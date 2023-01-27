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Закарпатські контрабандисти сховали цигарки у газовій автоцистерні

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua
Закарпатські контрабандисти сховали цигарки у газовій автоцистерні
Цигарки за кордон контрабандисти намагалися вивезти в цистерні
фото: ДПСУ

Чималу партію тютюнових виробів виявили прикордонники Мукачівського загону разом зі співробітниками митниці на румунському кордоні

У пункті пропуску Дьяково під час огляду вантажівки марки Мерседес із цистерною для перевезення зрідженого газу прикордонники виявили партію контрабандних сигарет. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.
 
У повідомленні йдеться, що в пункті пропуску Дьяково, під час огляду вантажівки марки Мерседес з цистерною для перевезення зрідженого газу, у прикордонного наряду виникли підозри про можливе переміщення сторонніх вкладень у цистерні.

Управляв автомобілем 41-річний громадянин України, мешканець Закарпаття.

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Прикордонникам водій повідомив, що їде порожнім. Проте охоронці кордону виявили ознаки механічного втручання на притискних гайках люка цистерни та розбіжності при зважуванні транспортного засобу, і ухвалили рішення про поглиблений огляд цистерни за допомогою системи Рапіскан.

Для цього вантажівка була транспортована до пункту пропуску Ужгорода, де за результатами обстеження підозри прикордонників підтвердилися.


 
Подальший огляд цистерни, під час якого прикордонники спільно з митниками виявили ящики із цигарками, продовжився у пункті пропуску Дьяково.
 
Огляд ємності та вилучення контрабандного тютюну продовжується.

Нагадаємо, раніше пенсіонерка з Вінниччини, яка виправдовувала Путіна, отримала смішний штраф.

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Теги: прикордонники Закарпаття вантажівки водій перевезення

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