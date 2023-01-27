Закарпатські контрабандисти сховали цигарки у газовій автоцистерні

Чималу партію тютюнових виробів виявили прикордонники Мукачівського загону разом зі співробітниками митниці на румунському кордоні

У пункті пропуску Дьяково під час огляду вантажівки марки Мерседес із цистерною для перевезення зрідженого газу прикордонники виявили партію контрабандних сигарет. Про це повідомляє Держприкордонслужба України.



У повідомленні йдеться, що в пункті пропуску Дьяково, під час огляду вантажівки марки Мерседес з цистерною для перевезення зрідженого газу, у прикордонного наряду виникли підозри про можливе переміщення сторонніх вкладень у цистерні.

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Управляв автомобілем 41-річний громадянин України, мешканець Закарпаття.

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Прикордонникам водій повідомив, що їде порожнім. Проте охоронці кордону виявили ознаки механічного втручання на притискних гайках люка цистерни та розбіжності при зважуванні транспортного засобу, і ухвалили рішення про поглиблений огляд цистерни за допомогою системи Рапіскан.

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Для цього вантажівка була транспортована до пункту пропуску Ужгорода, де за результатами обстеження підозри прикордонників підтвердилися.





Подальший огляд цистерни, під час якого прикордонники спільно з митниками виявили ящики із цигарками, продовжився у пункті пропуску Дьяково.



Огляд ємності та вилучення контрабандного тютюну продовжується.

Нагадаємо, раніше пенсіонерка з Вінниччини, яка виправдовувала Путіна, отримала смішний штраф.