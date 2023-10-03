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Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Скільки росіян підтримують війну: несподівані дані
Підтримка війни серед російського суспільства повільно, але неухильно зменшується
фото з відкритих джерел

Росіяни, за словами соціологів, не розуміють, хто саме розпочав війну, яка принесла країні десятки тисяч жертв та тяжкі санкції

Частка переконаних прихильників воєнних дій проти України в російському суспільстві – так звана «партія війни» – становить лише 10-15% населення. Про це заявив в інтерв'ю виданню «РБК» голова Всеросійського центру вивчення громадської думки (ВЦВГД) Валерій Федоров.

«Більшість росіян не вимагають взяти Київ чи Одесу. Вони насолоди від битв не отримують. Була б їхня воля, вони б військову операцію не розпочинали»,– сказав він.

За словами Федорова, люди в більшості не так хочуть війни, скільки не бажають поразки («якщо так склалася ситуація, то треба перемагати») і вважають, що ситуація має вирішитися на умовах Росії. Але що це за умови – вони не здатні сформулювати і готові вважати правильним усе, що вирішить верховна влада, вважає глава ВЦВГД: «Більшість делегують завдання формулювання умов миру президенту: ти сам визнач, які мають бути умови, скажи нам, коли час миритися».

Частка переконаних противників війни, за словами Федорова, навіть трохи більша за тих, хто її затято підтримує – 16-18%. «Висловлюються зазвичай 16-18% опитаних. Ці люди сказали, що вони проти війни, хоча соціологи дзвонять їм, невідомо звідки взявши телефон, а попередженням, що опитування анонімне, на жаль, мало хто вірить», – пояснив голова ВЦВГД.

Росіяни, як випливає зі слів Федорова, також масово не розуміють, хто саме розпочав війну, яка принесла країні десятки тисяч жертв та тяжкі санкції. «Більшість переконані, що почали не ми, що ми скоріше обороняємось проти колективного Заходу, ніж наступаємо», – сказав очільник ВЦВГД, додавши, що суспільство загалом взагалі «не дуже цікавиться питанням, хто почав і чому так сталося». Насамперед це жителі столиці та великих міст – близько 20 млн осіб «пішли в себе» і «намагаються вдавати, що нічого не змінилося», сказав Федоров.

За останніми офіційними даними ВЦВГД (лютий 2023 року), рішення про вторгнення в Україну підтримували 68% росіян, 20% – виступали проти. При цьому 79% висловили готовність допомагати армії та жителям анексованих територій: 74% – мобілізованим, 72% – біженцям, стверджував ВЦВГД.

Нагадаємо, підтримка війни серед російського суспільства повільно, але неухильно зменшується у міру того, як бойові дії затягуються, а кількість жертв збільшується. Про це свідчать дані опитування «Левада-Центру».

Частка громадян, які «певно» підтримують дії армії в Україні, у серпні 2023 року скоротилася до мінімуму з початку вторгнення – 38%, показало опитування, проведене «Левада-Центром». У лютому 2022 року «певно так» питання про підтримку армії відповідали 48% респондентів, у березні того ж року – 52%. З того часу частка громадян, що безумовно підтримують збройні сили Росії, скоротилася на 14 процентних пунктів.

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Теги: санкції телефон влада населення

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