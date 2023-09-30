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У Росії сталася катастрофа на залізниці (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
У Росії сталася катастрофа на залізниці (фото)
З рейок зійшли декілька вагонів і перекинулися в кювет
фото: ASTRA

Причини сходу поїзда з рейок поки що невідомі

У Бурятії (Росія) вантажний поїзд зійшов із рейок. Про це повідомляють російські телеграм-канали.

Аварія сталася між Нижньоангарськом та Сєвєробайкальськом.

За попередніми даними, ніхто не постраждав.

Причини сходу поїзда з рейок поки що невідомі.

Як відомо, у Росії після початку повномасштабної війни проти України періодично стаються диверсії, зокрема, на залізниці. Так, увечері 31 серпня стався великий підпал на залізниці у Підмосков'ї. Невідомий відкрив три шафи на перегоні Овражки – Родніки. Відразу після цього він підпалив їх, у результаті вони повністю вигоріли.

Раніше повідомлялося, що у РФ найчастіше у 2023 році диверсанти підпалювали релейні шафи на залізницях – таких випадків було зафіксовано 36. Другі за популярністю – підпали військкоматів, їх було 9. Після цього йдуть пошкодження залізничних колій, підриви газопроводу, підпали поліцейських машин, центрів збирання гуманітарної допомоги для російських окупантів.

Теги: росія потяг залізниця катастрофа

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