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Директор платіжної компанії Німеччини допомагав РФ шпигувати за Британією – Spiegel

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Директор платіжної компанії Німеччини допомагав РФ шпигувати за Британією – Spiegel
Фото: Bild

За версією слідства, з 30 серпня 2020 року до 8 лютого 2023 року Ян Марсалек домовився збирати інформацію, яка прямо або побічно корисна ворогові і тим самим завдав шкоди інтересам і безпеці Великої Британії

Правоохоронці підозрюють колишнього директора платіжної компанії Wirecard Яна Марсалека у фінансуванні та керівництві російською агентурною мережею, яка займалася шпигунством у Британії. Про це повідомляє Spiegel.

За версією слідства, з 30 серпня 2020 року до 8 лютого 2023 року Ян Марсалек домовився збирати інформацію, яка прямо або побічно корисна ворогові і тим самим завдає шкоди інтересам і безпеці Великої Британії.

Головою шпигунського угруповання називають Русева. У серпні 2023 року ЗМІ встановили, що він допомагав Марсалеку. У LinkedIn Русева зазначено, що він володіє лондонською IT-компанією, яка, зокрема, надає послуги цифрового стеження.

Йдеться про громадян Болгарії, яких нещодавно затримали в Британії. Обвинувачені стежили за людьми, яких переслідувала російська влада. Стеження здійснювалося в європейських країнах, проте основна робота велася у Великій Британії.

Колишній головний операційний директор системи платежів Wirecard Ян Марсалек замішаний у найгучнішому фінансовому злочині в історії ФРН. Шахраї здійснювали уявні трансакції на мільярди євро без реального грошового еквівалента. Глава Wirecard перебуває у в'язниці в Німеччині, але Марсалеку вдалося втекти з країни.

Навесні 2022 року журналістам вдалося з'ясувати, що він живе на околиці Москви, де його приховує ФСБ. Відтоді німецька юстиція вимагає його видачі. Росія відповідає відмовою.

Нещодавно королівська прокуратура Британії повідомила, що п'ятьом громадянам Болгарії будуть пред'явлені звинувачення за підозрою у шпигунстві на користь Російської Федерації.

Нагадаємо, британські правоохоронні органи затримали та висунули звинувачення проти трьох громадян Болгарії, які виявилися шпигунами на службі російської розвідки. 

Теги: росія прокуратура робота послуги влада шпигун Велика Британія

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