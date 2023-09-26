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Росія готує нові штурмові бригади – ISW

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Росія готує нові штурмові бригади – ISW
фото ілюстративне

Реалізація планів агресора малоймовірна, зважаючи на його попередні невдалі спроби

Російське військове керівництво продовжує докладати зусиль, щоб збільшити кількість окупантів, які воюють в Україні. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Проте аналітики вважають, що реалізація планів агресора малоймовірна, зважаючи на його попередні невдалі спроби.

Про зусилля росіян щодо формування нових сил днями сповістило видання «Известия», яке посилалося нібито на джерела в російській армії. Пропагандисти стверджували, що ЗС РФ формують «розвідувально-штурмові бригади загальновійськових військ і новостворених армійських корпусів», вони нібито вже «активно комплектуються».

Зазначалося, що до складу цих формувань увійдуть десантники-штурмовики, завдання яких – «прорив ешелонованої оборони», а також розвідники, які вестимуть розвідку на «тактичній глибині». Мовляв, кожна така бригада отримає свої танки, легку бронетехніку, артилерію й різні види безпілотників.

Видання вказувало, що нові бригади призначені для «подолання заздалегідь підготовлених українських оборонних позицій», зокрема на Донбасі, де ЗСУ розширюють і обладнують укріплення ще з моменту першого вторгнення РФ 2014 року.

Інформацією поділився з пропагандистським ЗМІ глава Російського союзу десантників полковник Валерій Юр’єв. Він заявив, що війна підкреслила «необхідність наявності спеціалізованих підрозділів для штурму укріпрайонів» і що Росії «потрібні окремі штурмові частини та з’єднання».

Аналітики ISW наголошують, що раніше російське військове командування вже намагалося адаптуватися до уроків, «засвоєних» у війні проти України. Так в окупаційних силах сформували аналогічні підрозділи розміром із роту, які зосереджувалися винятково на штурмах, як от «Шторм-Z». Їхнім призначенням ставили атаки на міські та укріплені райони, які були переважно активними та здебільшого безуспішними на лінії фронту Донецьк – Авдіївка та Луганськ – Харківська область.

Тим часом, українські війська звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку. Водночас російські сили провели безуспішні атаки неподалік від Кліщіївки та на Мелітопольському напрямку. 

Теги: росія війна окупанти

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