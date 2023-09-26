Росія готує нові штурмові бригади – ISW

Реалізація планів агресора малоймовірна, зважаючи на його попередні невдалі спроби

Російське військове керівництво продовжує докладати зусиль, щоб збільшити кількість окупантів, які воюють в Україні. Про це йдеться в аналітичному звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

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Проте аналітики вважають, що реалізація планів агресора малоймовірна, зважаючи на його попередні невдалі спроби.

Про зусилля росіян щодо формування нових сил днями сповістило видання «Известия», яке посилалося нібито на джерела в російській армії. Пропагандисти стверджували, що ЗС РФ формують «розвідувально-штурмові бригади загальновійськових військ і новостворених армійських корпусів», вони нібито вже «активно комплектуються».

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Зазначалося, що до складу цих формувань увійдуть десантники-штурмовики, завдання яких – «прорив ешелонованої оборони», а також розвідники, які вестимуть розвідку на «тактичній глибині». Мовляв, кожна така бригада отримає свої танки, легку бронетехніку, артилерію й різні види безпілотників.

Видання вказувало, що нові бригади призначені для «подолання заздалегідь підготовлених українських оборонних позицій», зокрема на Донбасі, де ЗСУ розширюють і обладнують укріплення ще з моменту першого вторгнення РФ 2014 року.

Інформацією поділився з пропагандистським ЗМІ глава Російського союзу десантників полковник Валерій Юр’єв. Він заявив, що війна підкреслила «необхідність наявності спеціалізованих підрозділів для штурму укріпрайонів» і що Росії «потрібні окремі штурмові частини та з’єднання».

Аналітики ISW наголошують, що раніше російське військове командування вже намагалося адаптуватися до уроків, «засвоєних» у війні проти України. Так в окупаційних силах сформували аналогічні підрозділи розміром із роту, які зосереджувалися винятково на штурмах, як от «Шторм-Z». Їхнім призначенням ставили атаки на міські та укріплені райони, які були переважно активними та здебільшого безуспішними на лінії фронту Донецьк – Авдіївка та Луганськ – Харківська область.

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Тим часом, українські війська звільнили ще два кілометри територій на Бахмутському напрямку. Водночас російські сили провели безуспішні атаки неподалік від Кліщіївки та на Мелітопольському напрямку.