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На Дніпропетровщині через атаку FPV-дрона постраждали поліцейські

Аліна Самойленко
glavcom.ua
Аліна Самойленко
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На Дніпропетровщині через атаку FPV-дрона постраждали поліцейські

Крім поліцейських, у цей же день, постраждав один цивільний чоловік, але вже від артобстрілу Нікополя 

Сьогодні, 21 червня, у Дніпропетровській області у Нікопольському районі постраждали шестеро поліцейських через атаку FPV-дрона. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Національну поліцію України.

За даними Нацполіції, російські терористи спрямували FPV-дрон на одне із сіл Червоногригорівської громади – внаслідок вибуху постраждало шестеро правоохоронців, які несли службу на автошляху поблизу місця влучання.

Крім того, армія рф здійснила артобстріл Нікополя – осколкові поранення отримав 63-річний чоловік. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, постраждалого госпіталізували.

За даними фактами відкриті кримінальні провадження за ст. 438 Кримінального кодексу України (воєнні злочини).

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Наслідки ударів окупантів по Дніпропетровщині
фото: Національна поліція України/Telegram

Раніше ми писали, що у ніч на 20 червня російська окупаційна армія вдарила по Одесі ударними безпілотниками. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Геннадія Труханова.

За інформацією Труханова, внаслідок нічної атаки в Одесі пошкоджено кілька багатоповерхівок у середмісті, автомомбілі, а також корпуси закладів вищої освіти. На узбережжі через падіння ударного БпЛА виникла пожежа, вибуховою хвилею пошкоджено об’єкти рекреації. Інформація щодо кількості постраждалих уточнюється. На місці працюють екстрені служби.

Крім того, російські терористи вдруге за ніч атакували Харків ворожими дронами. У ніч на 20 червня під атакою російських військ опинились три райони міста. Наслідки повідомив мер міста Ігор Труханов, передає «Главком».

Як спершу повідомив Терехов, удар прийшовся по Новобаварському району. Згодом стало відомо, що «приліт» стався в Основʼянському районі Окупанти атакували приватний сектор.

Нагадаємо, близько 23:00 російські війська здійснили першу за ніч атаку на місто Харків. Під ударом опинились два райони міста: Київський та Шевченківський.

Для атаки ворог використав БпЛА типу «Герань-2». Внаслідок атаки пошкоджені багатоквартирні житлові будинки, цивільне підприємство, спортивний комплекс, дитячий садок.

Через атаку пошкоджено понад 50 автівок. Наразі за медичною допомогою звернулось троє осіб. 

Теги: Дніпропетровщина поліція дрон

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