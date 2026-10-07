У Польщі на території військової частини виявлено тіло солдата

За попередніми даними, третіх осіб, причетних до смерті, не виявлено

Проводяться слідчі дії з метою з’ясування обставин та причин смерті військового

У Польщі на території однієї з військових частин 7 жовтня знайшли тіло солдата, який ніс вартову службу. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на військову жандармерію Польщі.

«7 жовтня 2026 року приблизно о 4:30 на території однієї з військових частин Вармінсько-Мазурського воєводства було виявлено тіло солдата, який того дня виконував вартову службу», – йдеться у повідомленні.

Наразі проводяться слідчі дії з метою з’ясування обставин та причин даного інциденту. За попередніми даними, третіх осіб, причетних до смерті, не виявлено.

Нагадаємо, польська влада розробляє спеціальний законопроєкт, який має підготувати державу та її оборонні сили до роботи в умовах безпосередньої загрози війни. Під час підготовки документа Варшава враховує досвід України та уроки російсько-української війни.

До слова, Польща посилює військову присутність у Люблінському воєводстві, яке межує з Україною. У регіоні створять нові військові підрозділи, розширять наявні формування та посилять протиповітряну оборону.