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У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою: є загиблий та постраждалі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою: є загиблий та постраждалі
Загалом у потязі перебували близько 120 людей
фото: PAP/EPA

Причини аварії наразі встановлюються

У Мазовецькому воєводстві Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

За попередніми даними, травм зазнали близько 20 людей. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. Серед них – двоє машиністів потяга та водій вантажівки. Згодом стало відомо, що у лікарні помер водій вантажівки.

У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою: є загиблий та постраждалі фото 1
фото: Rmf24
У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою: є загиблий та постраждалі фото 2
фото: Rmf24

Загалом у потязі перебували близько 120 людей. Близько 100 пасажирів автобусами доправили до приміщення у населеному пункті Скшинно. Поблизу місця аварії створено кризовий штаб, який забезпечує пасажирам допомогу, транспорт та воду.

Причини аварії наразі встановлюються. Огляд потяга та вантажівки проводитиметься під наглядом прокуратури.

До слова, у бельгійському місті Бюггенхаут вранці 26 травня потяг зіткнувся зі шкільним автобусом на залізничному переїзді.

Теги: потяг Польща

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