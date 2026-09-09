У Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою: є загиблий та постраждалі

Загалом у потязі перебували близько 120 людей

Причини аварії наразі встановлюються

У Мазовецькому воєводстві Польщі потяг зіткнувся з вантажівкою на залізничному переїзді. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Rmf24.

За попередніми даними, травм зазнали близько 20 людей. Четверо постраждалих перебувають у тяжкому стані. Серед них – двоє машиністів потяга та водій вантажівки. Згодом стало відомо, що у лікарні помер водій вантажівки.

фото: Rmf24

фото: Rmf24

Загалом у потязі перебували близько 120 людей. Близько 100 пасажирів автобусами доправили до приміщення у населеному пункті Скшинно. Поблизу місця аварії створено кризовий штаб, який забезпечує пасажирам допомогу, транспорт та воду.

Причини аварії наразі встановлюються. Огляд потяга та вантажівки проводитиметься під наглядом прокуратури.

До слова, у бельгійському місті Бюггенхаут вранці 26 травня потяг зіткнувся зі шкільним автобусом на залізничному переїзді.