На Львівщині вантажівка на смерть збила 700-кілограмового зубра

Аварія сталася на дорозі Броди – Шептицький, тварина раптово вибігла на дорогу

На Львівщині вантажівка MAN збила зубра, який раптово вибіг на дорогу. Тварина загинула на місці. Як інформує «Главком», про це повідомив начальник управління департамент екології та природних ресурсів Львівської обласної військової адміністрації Андрій Сенюк.

Аварія сталася 1 жовтня близько 22:15 на автодорозі Броди – Шептицький, поблизу 11-го кілометра. За попередньою інформацією, зубр вибіг на проїжджу частину з лісу. Внаслідок аварії тварина загинула. Йдеться про п’ятирічного зубра європейського, вага якого становила близько 700 кг. Цей вид занесений до Червоної книги України.

Загиблий зубр належав до Лопатинської субпопуляції, яка живе у вільних умовах на території Малого Полісся у Бродівському районі Львівщини.

За охорону та догляд за зубрами відповідає Бродівське надлісництво філії «Карпатський лісовий офіс» ДП «Ліси України».

Нагадаємо, у Тячеві Закарпатської області сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода за участю вантажівки та чотирьох легкових автомобілів. Внаслідок аварії одна людина загинула, ще двоє отримали травми.

Також уранці 30 вересня масштабна дорожньо-транспортна пригода сталася у Деснянському районі Києва. На вулиці Пухівській зіткнулися три легкові автомобілі – Daewoo, Jaguar та Audi.

Внаслідок сильного удару травм зазнали водій і пасажирка Daewoo, а також водій Jaguar. Потерпілих затисло у салонах пошкоджених автомобілів.

Рятувальники, які прибули на місце аварії, деблокували трьох людей за допомогою спеціального інструменту та передали їх працівникам екстреної медичної допомоги.