Смерть Гейден Панеттьєр. Поліція почала пошук ймовірного підозрюваного

Гейден Панеттьєр пішла з життя у віці 36 років

Слідчі чекають на результати токсикологічної експертизи

Поліція розкрила нові подробиці справи смерті акторки Гейден Панеттьєр. Правоохоронці також поспілкувалися з колишнім хлопцем зірки, актором Браяном Гікерсоном. Про це пише «Главком» із посиланням на Tмz.

За даними видання у правоохоронних органах, слідчі підозрюють, що до смерті Гейден Панеттьєр може бути причетна людина, яка продала їй психоактивні речовини, що викликали зупинку серця.

Гейден Панеттьєр померла у неділю, 16 серпня фото: іnstagram.com/haydenpanettiere/

Тож поліція займається пошуком ймовірного підозрюваного, який міг передати Панеттьєр заборонені речовини. Правоохоронці також чекають на офіційні результати токсикологічної експертизи, яка має розкрити причину смерті, та водночас спростувати, або підтвердити версію того, що зірка померла від передозування.

Крім того, відомо, що колишній актриси Браян Гікерсон дав свідчення Управлінню боротьби з наркотиками.

Нагадаємо, американська акторка Гейден Панеттьєр померла 16 серпня у віці 36 років. Після її смерті правоохоронці розпочали розслідування. Офіційну причину смерті акторки наразі не оголошували.

Згодом правоохоронці знайшли у квартирі акторки Гейден Панеттьєр препарат «Наркан». Водночас відомо, що на виклик до будинку Панеттьєр прибуло дві карети швидкої допомоги. Зокрема, в аудіо диспетчера швидкої, яка приїхала на виклик, звучали фрази про «зупинку серця», «передозування» та «серцево-легеневу реанімацію».

До слова, брат бойфренда Гейден Панеттьєр Браяна Гікерсона, Зак Гікерсон розповів, що вони намагалися врятувати акторку після того, як знайшли її непритомною. За словами Зака Гікерсона, він не міг зв'язатися ані з Панеттьєр, ані зі своїм братом, тому вирішив приїхати до будинку. Зак знав код для входу до будівлі, однак не мав коду від дверей квартири. Він почав голосно стукати, після чого прокинувся Браян. Згодом чоловіки спробували розбудити Панеттьєр, щоб покликати її на обід, однак зрозуміли, що вона непритомна.