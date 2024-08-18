Стало відомо, яка пенсія в ексрозвідника Червінського

Коли Червінський перебував у СІЗО, сім’ї допомагали родичі і друзі

Ексрозвідник Роман Червінський розповів, яку отримує пенсію. У програмі «Рандеву» з Яніною Соколовою він поділився, що виплата невелика. Пенсія майже така ж, як зарплата у чинних військовослужбовців.

«Ти на неї (пенсію, – ред.) не виживеш, враховуючи нинішні реалії. Це 20 тисяч гривень. Ти можеш через суд добитися ї підвищення до 30 тисяч максимум. Може в когось буде більша», – сказав Червінський.

Колишній розвідник також розповів, що дружина має інвалідність та доглядає за трьома їхніми малолітніми дітьми, тож вона домогосподарка. Тому пенсія розвідника – це те, на що зараз живе родина. Та коли він перебував у СІЗО, сім’ї допомагали родичі і друзі.

Нагадаємо, у липні цього року ексрозвідник Роман Червінський вийшов із СІЗО під заставу. Народні депутати прийшли додому до військового та показали, як живе ексрозвідник під цілодобовим домашнім арештом.

У 2023 році Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов'язків командира однієї з частин Сил спеціальних операцій Романа Червінського. Він фігурант у справі про невдалу спробу викрадення російського літака, яка призвела до обстрілу українського аеродрому на Кіровоградщині.

У липні 2024 року п'ятий президент України разом зі своєю фракцією «Європейська солідарність» вніс заставу за ексрозвідника Романа Червінського.