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Масштабна атака на аеродроми РФ та візит українських журналістів на Курщину. Головне за 14 серпня

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Масштабна атака на аеродроми РФ та візит українських журналістів на Курщину. Головне за 14 серпня
Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ
фото: з відкритих джерел

Зеленський скликав нараду щодо створення військових комендатур на Курщині

Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ, Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ, Німеччина видала ордер на арешт українця у справі про підрив «Північного потоку». «Главком» склав добірку новин 14 серпня, щоб ви були в курсі головних подій:

Зеленський скликав нараду щодо створення військових комендатур на Курщині: (відео)

Сьогодні, 14 серпня, президент Володимир Зеленський провів нараду щодо ситуації в Курській області РФ. 

«Нарада щодо ситуації в Курській області. Обговорили ключові питання. Безпека, гуманітарна допомога, створення за необхідності військових комендатур. Україна захищає себе та життя своїх людей у прикордонних громадах і здійснює активні дії на російській території. Наші сили суворо дотримуються вимог міжнародних конвенцій і міжнародного гуманітарного права», – уточнив президент.

На нараді у президента були присутні голова Офісу президента Андрій Єрмак, очільник МВС Ігор Клименко, прем'єр-міністр Денис Шмигаль, віцепрем'єка-міністерка з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, омбудсман Дмитро Лубінець та головком Олександр Сирський (відеозв'язком).

Сили оборони здійснили наймасштабнішу атаку на аеродроми РФ

Служба безпеки, Збройні сили та розвідка здійснили найбільшу атаку на російські військові аеродроми за всю війну. Зазначається, що удар було здійснено завдяки далекобійним дронам. Про це «Главкому» стало відомо з джерел у СБУ.

Зокрема, під удар потрапили «Воронеж», «Курськ», «Саваслейка» та «Борисоглєбськ». Джерела підтверджують, що це була спеціально спланована операція, щоб ворог не міг використовувати ці аеродроми для ударів КАБами по лінії фронту та українських містах.

Українські журналісти вперше приїхали в Курську область: репортаж

Українські журналісти вперше відвідали Суджу в Курській області після приходу ЗСУ. Вони поговорили з місцевими жителями та показали ситуацію в російському регіоні. Зокрема, за словами журналістів, у Суджі залишилося близько 100 осіб. Крім дорослих, там є і діти. Українські захисники зняли російський прапор з однієї з адмінбудівель у Суджі, розташованій приблизно за 10 км від кордону з Сумською областю.

Зокрема, за словами журналістів, у Суджі залишилося близько 100 осіб. Крім дорослих, там є і діти. Українські захисники зняли російський прапор з однієї з адмінбудівель у Суджі, розташованій приблизно за 10 км від кордону з Сумською областю.

Керівник держоргану зі спеціальним статусом отримав підозру в незаконному збагаченні

Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура оголосили посадовцю державної установи зі спеціальним статусом підозру у незаконному збагаченні на 56,2 млн грн та декларуванні недостовірної інформації. 

За даними слідства, у 2020–2023 підозрюваний, обіймаючи посаду керівника обласної державної адміністрації, набув 21 об’єкт нерухомості та люксовий автомобіль, зареєструвавши майно на родичів своєї дружини. 

Підрив «Північного потоку». Німеччина видала ордер на арешт українця

Федеральний прокурор Німеччини Єнс Роммель видав перший ордер на арешт у справі про підрив газопроводів «Північних потоків». Правоохоронці розшукують українця Володимира C.

Також у справі підозри отримали ще двоє громадян України, які, як стверджує слідство, брали участь у підривах, імовірно, як водолази, які прикріплювали вибухівку до газопроводів. Усі троє подорожували Балтійським морем на німецькій вітрильній яхті «Андромеда» у вересні 2022 року.

За даними ЗМІ, німецькі слідчі припускають, що останнє відоме місце проживання підозрюваного було в місті на захід від Варшави. Чи повернувся він зараз в Україну, невідомо. Німецькі прокурори зверталися до польської влади з європейським ордером на арешт, сподіваючись, що підозрюваного можна буде заарештувати.

У Києві стрімко зростає захворюваність на Covid-19

Столичні медики продовжують фіксувати підвищення захворюваності на Covid-19. За другий тиждень серпня в Києві захворіли 1 283 людини, з них 174 дитини. А за червень в місті було всього 199 лабораторно підтверджених випадків коронавірусу.

Зазначається, що зростає кількість госпіталізованих та пацієнтів, які потребують штучної вентиляції легень. Проте хвороба здебільшого триває без суттєвих ускладнень.

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Теги: розвідка Німеччина арешт військові Володимир Зеленський гуманітарна допомога Україна Ілля Пономарьов президент опозиція безпека ворог Олександр Сирський війна Курщина аеродром

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