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Дуда завітав до Києва в День незалежності України (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Дуда завітав до Києва в День незалежності України (відео)
Розпочався візит Анджея Дуди до України
скріншот відео

Польський лідер візьме участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці незалежності України

Президент Польщі Анджей Дуда розпочав свій візит до Києва у День незалежності України, 24 серпня. Про це повідомила канцелярія польського президента у Twitter (X).

«Розпочався візит президента Польщі Анджея Дуди до України», – йдеться в повідомленні.

Також зазначається, що Дуда візьме участь в урочистостях з нагоди 33-ї річниці незалежності України.

Напередодні прем'єр-міністр Нарендра Моді приїхав до України. Зазначимо, що це перший в історії двосторонніх відносин візит глави індійського уряду до України. Відповідно Моді вперше побував у Києві з початку повномасштабної російсько-української війни. Його прибуття до нашої столиці збігалося з Днем державного прапора України.

Зустріч президента України Володимира Зеленського та прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді тривала майже три години. Зеленський зустрів Моді у Маріїнському палаці, зустріч почалася тет-а-тет. Далі була зустріч у широкому форматі, у якій взяли участь інші міністри України та Індії, а також інші члени делегацій. Під час переговорів піднімалося багато тем, насамперед питання війни.

До слова, президент Володимир Зеленський привітав українців із Днем Незалежності України. Своє відеозвернення він записав на Сумщині, неподалік місця, де Росія почала наступ на нашу країну.

Також повідомлялося, що Сполучені Штати Америки оголосили про новий пакет військової допомоги для України, приурочений до Дня Незалежності нашої країни.

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Теги: Анджей Дуда День Незалежності Україна Польща

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