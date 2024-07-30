У Латинській Америці виникла коаліція проти результатів виборів у Венесуелі

EFE: дев'ять країн закликали до перегляду підсумків виборів у Венесуелі

Відразу дев'ять латиноамериканських країн закликали до перегляду підсумків виборів у Венесуелі, перемогу на яких отримав президент країни Ніколас Мадуро. Про це пише агентство EFE. До незадоволених держав увійшли Аргентина, Гватемала, Коста-Ріка, Панама, Парагвай, Перу, Домініканська Республіка, Уругвай та Еквадор.

Уряди нової «коаліції» вимагали нового голосування з присутністю незалежних спостерігачів. Влада звернула увагу на необхідність прозорого підрахунку бюлетенів.

Згадані країни також запросили на термінове засідання Ради Організації американських держав (ОАД). Метою заходу має стати ухвалення резолюції для захисту волі народу Венесуели, йдеться у матеріалі.

Як повідомлялося раніше, Ніколас Мадуро переміг у президентських перегонах, які відбулись 28 липня. За інформацією голови Національної виборчої ради (CNE) Елвіса Аморосо, який є близьким соратником Мадуро, він отримав 51,20% голосів, його суперник Едмунд Гонсалес – 44,02%.Венесуельська опозиція заявила про масові фальсифікації під час підрахунку голосів і пообіцяла оскаржити результати виборів. Водночас Аргентина, Перу та Чилі не визнали перемогу Ніколаса Мадуро на виборах. Президент Аргентини Хав'єр Мілей назвав переможцем венесуельського опозиціонера Едмунда Гонсалеса.