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Прокурори США звинуватили пакистанця у спробі замаху, можливим об'єктом був Трамп

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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Прокурори США звинуватили пакистанця у спробі замаху, можливим об'єктом був Трамп
Суд відправив Мерчанта під варту без права внесення застави
фото з відкритих джерел

Серед цілей пакистанця можливо був колишній президент США

Федеральні прокурори США висунули звинувачення 46-річному пакистанцю Асіфу Мерчанту в організації змови з метою вбивства американських політиків та урядовців. За даними слідства, Мерчант, який деякий час провів в Ірані, прибув до США з Пакистану у квітні та намагався знайти спільників для здійснення свого плану. Про це повідомляє  Bloomberg.

Джерела Bloomberg повідомляють, що серед потенційних цілей Мерчанта був колишній президент США Дональд Трамп. Проте немає доказів зв'язку цієї змови з недавнім замахом у Пенсильванії.

Міністерство закордонних справ Пакистану заявило про контакт з американською стороною щодо цього інциденту, а місія Ірану при ООН заперечила отримання будь-яких повідомлень від США з цього приводу.

Суд відправив Мерчанта під варту без права внесення застави, вважаючи його небезпечним для США та схильним до втечі.
 
Нагадаємо, Демократична партія використовує нову лінію атаки на кандидата в президенти США від республіканців Дональда Трампа.

Як повідомлялося, на кампанію Камали Гарріс, яка має бути номінованою кандидаткою в президенти США від Демократичної партії, за менш як тиждень надійшли понад $200 млн пожертв.

До слова, у четвер Камала Гарріс зробила перші кроки у соціальних мережах для своєї кампанії на пост президента, створивши офіційний акаунт у TikTok.

Як повідомлялося, віцепрезидентка Камала Гарріс визначила від себе трьох потенційних претендентів на посаду віцепрезидента США.

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Теги: Дональд Трамп партії прокурор президент TikTok Камала Гарріс росіяни

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